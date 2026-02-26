“La mesa caliente” estrenará temporada tras despido de Giselle Blondet

El programa “La mesa caliente” de Telemundo, actualmente liderado por la comunicadora costarricense Verónica Bastos y la exreina de belleza mexicana Andrea Meza, enfrentará más cambios.

Hace pocas semanas, la cadena de televisión hispana anunció el despido de figuras como Myrka Dellanos y Giselle Blondet, por lo que una de las grandes dudas es qué va a pasar con el vespertino.

A partir de este lunes, 2 de marzo, el popular programa de farándula iniciará su cuarta temporada al aire. Según adelantó People en Español, el “show” incorporará por primera vez la voz masculina a sus debates.

“A partir del lunes habrá hombres en ‘La mesa caliente’”, anunció Bastos. “Queremos escuchar las voces de esos camarógrafos que siempre nos reclamaban. Ahora van a tener esa voz masculina en la mesa para que nos digan nuestras cositas y nosotras decírselas a ellos”, agregó.

PUBLICIDAD

No es la única novedad que revelaron las presentadoras. “Nos vamos a mudar, nos mudamos a un loft de Nueva York”, reveló Meza.

“Vamos a tener un nuevo set, una nueva casa de ‘La mesa caliente’”, detalló Bastos.

A Meza y Bastos se unirán dos nuevas conductoras titulares que entrarán en reemplazo de Dellanos y Blondet.

“No nos han dicho quiénes son”, sostuvo la ex Miss Universe.