Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
87°nubes dispersas
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Telemundo despide a presentadora de “La Mesa Caliente”

El espacio televisivo comenzó en 2022 e incluye a la puertorriqueña Giselle Blondet entre sus talentos

9 de octubre de 2025 - 9:19 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En la foto: Alix Aspe, Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Myrka Dellanos fue despedida de Telemundo, cadena donde laboraba como presentadora en el programa “La mesa caliente”.

RELACIONADAS

Igualmente, la periodista de entretenimiento Jessica Maldonado también fue parte de la ola de recortes en la cadena de televisión.

“Myrka es una personalidad televisiva de gran talento, conocida por su profesionalismo y dedicación. Agradecemos sus contribuciones al programa desde su estreno, lo que contribuyó a posicionarlo como uno de los programas de entrevistas más importantes de la televisión en español. Le deseamos a Myrka mucho éxito en sus futuros proyectos”, dijo un portavoz de Telemundo a Deadline.

Myrka era una de la panelista del programa de entrevista, que se estrenó en 2022, junto a otras mujeres como Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe, esta última salió de la televisora un año después.

Sobre la periodista se informó lo siguiente: “Jessica Maldonado ya no será parte del programa de Telemundo, Al Rojo Vivo . Jessica es una respetada y valiosa reportera de entretenimiento, reconocida por su talento y el compromiso que siempre ha demostrado en sus reportajes para Al Rojo Vivo . Le agradecemos sus aportes significativos a la cadena y deseamos continuo éxito en su carrera”, expresó Telemundo en una declaración enviada a People en Español.

Maldonado también formó parte años atrás del programa “El gordo y la flaca” de Univisión.

Tags
Myrka DellanosTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: