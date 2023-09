A dos días de su inesperada salida del programa “El Reguero”, la modelo y presentadora Michelle López, reveló entre lágrimas los motivos de su despido de la emisora La Nueva 94 (94.7 FM).

“Mucha gente me está preguntando el porqué fue la salida… pues básicamente porque no hay presupuesto para pagar”, aseguró la locutora en el programa de “Alexandra a las 12″ por Telemundo.

A inicios de esta semana la empresa Spanish Broadcasting System (SBS) prescindió de varios contratos en el conglomerado de las emisoras.

“Fue sumamente inesperado, un día llegue al trabajo 15 o 20 minutos antes, que es lo que acostumbro a llegar para leer el libreto, y me llaman y me dicen: ‘Michelle sube a la oficina’. Subo a la oficina de uno de los jefes de SBS y me entregan la carta de despido”, relató todavía sorprendida de la inesperada decisión.

En medio de la conversación, López rompió en llanto al recordar que recientemente había comprado su primera casa. Sin embargo, agradeció las muestras de apoyo y cariño que ha recibido por parte de los radioescuchas.

También, aprovechó la oportunidad para agradecer la solidaridad que recibió por parte de los que hasta el martes fueron sus compañeros de trabajo, Danilo Beauchamp y Alejandro Gil.

Tras darse a conocer la noticia, Beauchamp y Gil expresaron a la gerencia de SBS “que la cesantía no era justa” y decidieron que el programa “El Reguero” no fuera al aire durante esa tarde.

A través de una carta abierta, el martes en la noche López confirmó que su último programa fue el pasado lunes, tras dos años y medio como parte de los talentos del programa vespertino que se transmite de lunes a viernes a partir de las 3:00 p.m.

“Hoy, con sentimientos encontrados, deseo compartir una noticia importante con todos nuestros apreciados oyentes y seguidores. Lamentablemente, mi participación en “La Nueva 94″ de “Spanish Broadcasting System” ha finalizado. Mi tiempo en “La Nueva 94″ (”El Reguero”) fue una experiencia increíble, llena de aprendizaje y momentos significativos. A lo largo de dos años y medio, he tenido el privilegio de informar, entretener y conectarme con todos ustedes. He compartido momentos gratos llenos de risas, alegría y crecimiento, tanto personal como profesional. Esta noticia representa un giro inesperado en mi carrera, pero estoy agradecida por la oportunidad que se me brindó de ser parte de sus vidas a través de las ondas de radio”, sostuvo la modelo en la publicación en sus redes sociales.