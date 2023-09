El presentador y locutor Danilo Beauchamp admitió estar “destruido” ante la repentina salida de su compañera de labores Michelle López, quien fue despedida del programa “El Reguero” de La Nueva 94 ( 94.7 FM) por parte de la gerencia de Spanish Broadcasting System (SBS).

La cesantía de López fue comunicada en la tarde del martes, por lo que el programa “El Reguero” no fue al aire en vivo, por respeto a la presentadora y decisión que tomó Beauchamp, según se lo expresó a la gerencia de SBS. Beauchamp y Gil y el resto de los colegas del programa se enteraron de la culminación de labores de López en la tarde del martes.

“Lamentablemente nuestra compañera no continuará con nosotros y no será parte del programa. Estoy destruido. Por nuestra compañera tomé la decisión de no ir ayer al aire y el programa era grabado por respeto a Michelle. Se lo dije a la gerencia que no era justo que hiciéramos un programa de joda, un programa ameno en medio de lo que estaba pasando”, aseguró hoy Beauchamp durante la apertura del programa radial que se transmite de lunes a viernes a las 3:00 p.m.

PUBLICIDAD

El actor añadió que la química que tenían los tres talentos (Gil, López y él) es insuperable ya que trabajaron por caso tres años juntos en la cabina radial. Para ambos locutores la baja de López les afecta grandemente y así lo expresaron.

“Michelle sabes que te queremos un montón y que la joda que teníamos y la química era real. No teníamos problemas entre nosotros. Es una pena que no estés con nosotros… nos afecta mucho. Michelle va a tener otras oportunidades en otros sitios, porque ella se ganó el corazón de la gente. Es una mujer humilde y bien real. Ella es así y a la gente le gustan las personas reales”, puntualizó el presentador de “La Bóveda de TeleOnce”.

Gil se hizo eco de las palabras de su colega radial y añadió que al ellos enterarse de la noticia de que López no continuaría en el espacio tuvieron una reunión de emergencia para saber el futuro del programa y botar el golpe de la baja. De igual forma indicó que pesa a estar triste “el show debe continuar”.

“A nosotros nos importa y nos afecta mucho, pero tenemos un público que nos escucha y el show debe continuar”, mencionó Gil.

Ante la cesantía de la modelo que trabajaba en el pasado en SBS, pero no había tenido la oportunidad frente al micrófono radial, los presentadores dijeron que se han comunicado con López y le vislumbran nuevos proyectos.

López, por su parte, indicó en la noche del martes sentirse con “sentimientos encontrados” al culminar su participación en el programa “El Reguero”.

PUBLICIDAD

“Hoy, con sentimientos encontrados, deseo compartir una noticia importante con todos nuestros apreciados oyentes y seguidores. Lamentablemente, mi participación en “La Nueva 94″ de “Spanish Broadcasting System” ha finalizado. Mi tiempo en “La Nueva 94″ (”El Reguero”) fue una experiencia increíble, llena de aprendizaje y momentos significativos. A lo largo de dos años y medio, he tenido el privilegio de informar, entretener y conectarme con todos ustedes. He compartido momentos gratos llenos de risas, alegría y crecimiento, tanto personal como profesional. Esta noticia representa un giro inesperado en mi carrera, pero estoy agradecida por la oportunidad que se me brindó de ser parte de sus vidas a través de las ondas de radio”, sostuvo la modelo en sus redes sociales.

“Mi último día en “La Nueva 94″ fue ayer, 25 de septiembre de 2023, y hasta entonces, continuaré entregando lo mejor de mí en cada emisión”, aseguró.

En su mensaje agradeció a sus compañeros de trabajo Beauchamp, Gil y a José Alfredo Vega Ortiz, quien personifica a “Magda” en el espacio radial.

“Quiero expresar mi profunda gratitud por su apoyo constante a lo largo de los años. A mis compañeros les digo que han sido una parte fundamental de mi trayectoria en la radio, y su apoyo siempre será recordado. A pesar de este cambio, estoy emocionada por explorar nuevos horizontes en mi carrera. Espero que sigan sintonizando “La Nueva 94″ y que nuestros caminos se crucen nuevamente en el futuro. ¡Gracias por ser parte de esta maravillosa travesía!”, concluyó López.

PUBLICIDAD

En el día de ayer, martes, trascendió que la periodista Sylvia Hernández también queda fuera del programa “Molusco y los reyes de la punta” de La Mega (106.9 FM).