La presentadora de televisión mexicana, Alix Aspe, fue una de las grandes revelaciones durante la gala pasada de “Premios Tu Música Urbano”, una noche que, para la también periodista, estuvo llena de comentarios positivos por el estilismo, así como la gran sonrisa que siempre la ha identificado.

Esa misma madrugada, la mexicana sorprendió con una publicación en las redes sociales donde anunció su salida temporera de “La mesa caliente”, espacio que conduce junto a Myrka Dellanos, Giselle Blondet y Verónica Bastos.

“Como empezó la noche versus como acabó. Sufrí una caída fuerte y me fracturé el codo, voy a estar unos días fuera de ‘La Mesa Caliente’ en lo que me hacen una cirugía y me recupero. Gracias a todos por sus mensajes de cariño, le estoy echando muchas ganas”, escribió en Instagram.

A la salida de Aspe se suma el periódo de vacaciones y, como dice el refrán, “el ‘show’ tiene que continuar”. Para que hacerlo posible, Telemundo buscó a dos boricuas para que funjan como sustitutas mientras todo regresa a la normalidad. Se trata de la ex Miss Universe 1993, Dayanara Torres y ex Nuestra Belleza Latina 2014, Aleyda Ortiz.

PUBLICIDAD

“Cerrando una excelente semana con ‘broche de oro’ y qué mejor que con la visita de mi ‘sister’ divina Jinny Torres a ‘La mesa caliente’. Jinny, has sido una bendición en mi vida... ¡Te Amo! Su libro: ‘Ser mamá’. Nuevamente, gracias. ‘La mesa caliente’, Giselle Blondet, Myrka Dellanos y Verónica Bastos y todo el ‘staff’ que con tanto cariño me recibieron y cuidaron. Me llevo todo el amor y todo lo aprendido. Las quiero”, escribió Torres en su cuenta de Instagram.

Ortiz, por su parte, celebró con la publicación de un “fashion friday” donde mostró todos los “looks” que lució durante la semana. “Cerrando la semana con energía positiva y con un corazón contento”, expresó Ortiz, quien hace cuatro meses quedó fuera de Univisión.