Desde que se anunció el lanzamiento de “La mesa caliente”, el nuevo programa de Telemundo, se prometía un espacio donde las presentadoras -Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe- hablarían sin tapujos de temas actuales. Y, en gran medida, así ha sido.

Hoy martes, no fue la excepción. Mientras las comunicadoras debatían sobre si es posible o no ser amiga de la pareja de un ex, Blondet hizo una confesión muy íntima relacionada con el tema que dejó a sus compañeras sorprendidas.

“Esto hace muchos años cuando mis niños eran pequeños. El papá de mis hijos nos habíamos reunido, él quería que nosotros regresáramos y yo en ese momento la verdad estaba muy indecisa. Y como que dos o tres días después estoy cenando con los niños, eran chiquitos, y me dicen que van a tener un hermanito. Y yo no sabía ni que tenía novia ni nada de eso”, reveló la extalento de Univision. “Al otro día fui a la oficina de él, le toqué la puerta y le dije: ‘Nada más vengo a darte las gracias por el regalito que me tenías’, o sea que menos mal que le dije que no, pero eso sucedió”, manifestó la boricua.

Blondet, quien antes de llegar la pantalla de Telemundo figuró como jurado del “reality” de Univision, “Nuestra belleza latina”, sostuvo que nunca había hablado públicamente del tema, por lo que cayó en cuenta de que probablemente la esposa de su ex se iba a estar enterando ahora sobre lo sucedido.

“Fíjate que no lo sabía, no sé”, dijo la conductora luego de que Dellanos le preguntara si la esposa de su ex sabía que él quería reconciliarse con ella mientras la embarazó.

“Pero de cualquier manera han pasado muchos años y lo que yo sí puedo decir es que, por lo menos yo como madre, si la persona quiere a mis hijos yo la quiero a ella, pero si hay conflictos entonces la verdad no me interesa tener una relación con esa persona”, aseveró.

“¿Y ella fue buena con tus hijos?”, le preguntó la periodista estadounidense.

“Hubo momentos difíciles, muy difíciles y la verdad que en ese momento no me interesaba tener una amistad con esa persona”, dijo. “Pero el tiempo ha pasado, ya son adultos y gracias a Dios ya cada uno por su lado”, agregó.