La presentadora de televisión puertorriqueña Giselle Blondet, se conectó con sus seguidores ayer a través de un vídeo que publicó en su cuenta de Facebook para anunciar que había tomado una “decisión muy importante”, que podía ser de beneficio para otras mujeres. La carismática comunicadora se someterá los próximos días a un explante con el propósito de mejorar su salud.

“En unos días me voy a hacer lo que se llama un explante”, informó Blondet, de 58 años.

La jueza y conductora suplente de “Nuestra Belleza Latina” de Univision, manifestó que “hace muchos años” se puso unos implantes para levantarse sus senos ya que “después de tres embarazos no estaba muy a gusto cómo lucía” y le dijeron que “para poder hacer eso necesitaba tener un implante”.

“Tengo puestos unos que son texturizados y que están muy relacionados con lo que ahora se conoce como la ‘enfermedad de los implantes’. Tengo mucho dolor constantemente, dolor de cabeza, cansancio, fatiga y ya he visto muchos casos donde las enfermedades como la mía, que es artritis reumatoide, se han visto relacionadas con la enfermedad de los implantes mamarios, así que lo que les quiero decir es que voy a hacerme esta cirugía por esa razón”, comunicó.

La egresada de la Escuela Libre de Música de Puerto Rico agregó que espera que cuando “ya no tenga esos objetos extraños” en su cuerpo desaparezcan sus malestares.

“Espero que el dolor en mis manos desaparezca, mejore mis dolores, duerma mejor, me sienta que me pueda enfocar mejor en las cosas y otros síntomas que después los hablaré con calma con ustedes, pero desde ahora les digo que voy a compartir con ustedes todo este proceso para que juntos podamos buscar soluciones para todas esas personas que a lo mejor están sufriendo de estos síntomas y no tienen ni idea de qué pueda ser”, continuó.

Blondet se suma a la lista de famosas que han decidido quitarse los implantes de seno en los últimos años por una cuestión de salud. Entre ellas figuran Alejandra Espinoza y Vanessa De Roide.