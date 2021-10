La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet es una fiel creyente de que cada etapa trae su propio afán con el que se debe vivir a plenitud. Es así como enfrenta cada oportunidad que se le presenta desde el ámbito profesional y personal. Procura vivir al máximo y en disfrute absoluto.

La oportunidad televisiva más reciente llegó con su participación nuevamente como juez de la competencia “Nuestra Belleza Latina” (NBL) que produce la cadena Univision. En Puerto Rico, el programa es transmitido los domingos por TeleOnce.

La actriz fue desde el 2007 a 2013 la animadora de la competencia que ha logrado que decenas de jóvenes puedan realizar una carrera de éxito en la industria del entretenimiento y de las comunicaciones. Ahora, desde la faceta de jurado, rol que comparte este año con Jomari Goyso, Adal Ramones y Daniella Álvarez, Blondet destacó que la prioridad es buscar de una “chica 360″ y, mientras transcurre ese proceso, todas las partes deben disfrutar al máximo la experiencia.

“Estamos buscando una chica 360. Lo que quiere decir es que no solamente se destaque su belleza y proyección sino, además, buscamos conocer cómo se desenvuelve en diferentes situaciones, qué talentos tiene y su personalidad. Nosotros en pocos minutos tenemos que ver que hay algo en esa persona que podemos desarrollar. Desde la primera temporada de Nuestra Belleza Latina, el programa ha probado que transforma las vidas de las personas que participan y la mayoría de las chicas han desarrollado una carrera a raíz de su participación en el programa”, sostuvo la actriz puertorriqueña que en el 2018 también se desempeñó como integrante del jurado junto a Denise Bidot, El Dasa y Jomari Goyso.

“Las chicas ven este programa como una gran oportunidad, cuando uno ve cómo se han desarrollado Alejandra, Ana Patricia, Clarissa, Natalia y todas las que han participado. Ven en Nuestra Belleza Latina un vehículo para abrir puertas hacia esas metas que ellas quieren lograr”, añadió la actriz.

Sobre su regreso a la animación del reality en sustitución de Alejandra Espinoza, quien sufrió un percance de salud que provocó la hospitalización de emergencia de la presentadora, Blondet explicó que fue una petición imprevista que surgió por parte de la producción y que está confiada de que la ganadora de la primera edición regrese pronto en absoluta recuperación.

“No he podido hablar con ella. Solo por textos, pero imagino que ella en su momento hablará para dejar saber cómo se siente. Alejandra es una chica que quiero mucho y que he apoyado desde el primer día”, afirmó la actriz que el pasado domingo tras bastidores dirigió un círculo de oración que la producción hizo por la salud de Espinoza.

La semana pasada, Espinoza dio a conocer a través de sus redes sociales que enfrentaba varios percances de salud. Primero, se trató de lo que describió como un problema hormonal que le estaba causando hinchazón en su vientre. Luego, tuvo que ser hospitalizada de emergencia tras sufrir una parálisis facial que le afectó la visión de un ojo.

Ser abuela es lo más lindo que le ha pasado

A nivel personal, Blondet vive en una de las etapas más felices al recibir el amor de su nietos Sophia y Liam, fruto de sus adoradas hijas Andrea y Gabriella, respectivamente. Es una abuela enamorada de sus nietos y lo expresa en cada acción. Al hablar de sus nietos, su voz cambia y se escucha una alegría inmediata.

“Jamás me imaginé que iba a ser tan feliz en esta etapa de mi vida. Honestamente, es lo más lindo que me ha ocurrido y lo agradezco con el alma el tener esta bendición de tener a mi familia. De que todos estén bien y mis nietos estén bien. La vida hay que agradecerla y vivirla a plenitud porque cada etapa tiene su belleza. Esta etapa que vivo ahora (abuela) es bella porque empiezas a ver la continuidad de ese amor que uno tiene a los hijos. Me emociona mucho”, afirmó con entusiasmo.