Suscriptores
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Giselle Blondet queda fuera de Telemundo: “Agradecemos sus contribuciones”

De esta manera, Verónica Bastos se convirtió en la única conductora original que permanece desde el inicio del formato

17 de febrero de 2026 - 2:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Myrka Dellanos, Giselle Blondet, Verónica Bastos y Alix Aspe fueron las presentadoras iniciales de "La mesa caliente". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Después de que ayer se diera a conocer la salida de la presentadora Giselle Blondet de “La mesa caliente”, Telemundo emitió un comunicado oficial en el que se pronunció sobre la partida de la puertorriqueña.

Fue a la animadora costarricense Verónica Bastos a quien le tocó compartir la noticia con la audiencia. “Hoy terminamos nuestro programa con una noticia que nos toca”, expresó. “Deseamos que tenga una rápida recuperación. Gigi, te deseamos todo el éxito en cada paso que emprendas. Nuestro corazón está contigo, gracias”, agregó.

Seguidamente, mostraron un recuento de varios de los episodios donde la también escritora se creció con su carisma, profesionalismo y calidad humana. Más tarde, la cadena de televisión hispana envió el comunicado.

“Giselle Blondet ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo, ‘La mesa saliente’. Su talento y compromiso han sido fundamentales para el éxito del programa desde su estreno, ayudando a convertirlo en uno de los principales programas de las tardes de la televisión en español. Agradecemos profundamente sus valiosas contribuciones y le deseamos continuo éxito en el futuro”, expresó la cadena.

La salida de Blondet se suma a los cambios en el panel que comenzaron el año pasado. La primera en despedirse fue Myrka Dellanos y ahora es la boricua quien deja el espacio.

Bastos, por su parte, se convirtió en la única conductora original que permanece desde el inicio del formato.

Todo esto ocurre, en momentos en que Blondet, de igual forma, ha estado en recuperación tras dos cirugías por un padecimiento en la espalda. “Un paso a la vez. La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas. En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor. Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar. Los amo con todo mi corazón”, escribió.

Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. Los inicios de la actriz en la televisión puertorriqueña fueron en el 1981 al debutar en la telenovela "Ariana". La actriz y presentadora fue en el 2023 la Gran Mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.
1 / 17 | Giselle Blondet: 60 años de evolución constante. Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. - OMAR CRUZ
Telemundo Giselle Blondet televisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia.
