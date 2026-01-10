Giselle Blondet cumple 62 años: “Hoy honro la vida con gratitud”

Hoy, a sus 62 años, la presentadora no solo es un rostro familiar en la pantalla; es un testimonio viviente de reinvención. Desde sus inicios en el patio de su abuela hasta su rol actual, ha demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo si se camina de la mano con el miedo.

Al igual que siempre, la boricua acudió ayer a sus redes sociales con palabras de gratitud al cumplir un año más. Según comenzó, le “encanta” festejar esta fecha del calendario.

“Este llega con pausa, con tiempo para mirar atrás y agradecer cada risa, cada abrazo y cada recuerdo que me ha traído hasta aquí. La vida también se celebra cuando el ritmo cambia. Cuando el cuerpo pide calma por una situación de salud de la que ya, gracias a Dios y mis médicos, voy saliendo”, continuó.

Blondet, además, agradeció a su familia, amigos y audiencia “por el cariño constante y por estar presentes en todas las etapas. Hoy celebro la vida como va y la honro con gratitud. ‘Happy Birthday to Me’”, concluyó.