EntretenimientoFarándula
Giselle Blondet cumple 62 años: “Hoy honro la vida con gratitud”

La boricua compartió que acaba de atravesar “una situación de salud de la que ya, gracias a Dios y mis médicos, voy saliendo”

10 de enero de 2026 - 5:20 PM

Giselle Blondet se destaca como presentadora de "La mesa caliente" de Telemundo. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

Con una carrera que abarca más de cuarenta años, la puertorriqueña Giselle Blondet se ha consagrado como una de las figuras más influyentes de la televisión en español. Su paso por programas emblemáticos como “Despierta América”, “Nuestra Belleza Latina” y, más recientemente, “La mesa caliente”, la definen como una estrella de peso internacional.

Hoy, a sus 62 años, la presentadora no solo es un rostro familiar en la pantalla; es un testimonio viviente de reinvención. Desde sus inicios en el patio de su abuela hasta su rol actual, ha demostrado que nunca es tarde para comenzar de nuevo si se camina de la mano con el miedo.

Al igual que siempre, la boricua acudió ayer a sus redes sociales con palabras de gratitud al cumplir un año más. Según comenzó, le “encanta” festejar esta fecha del calendario.

“Este llega con pausa, con tiempo para mirar atrás y agradecer cada risa, cada abrazo y cada recuerdo que me ha traído hasta aquí. La vida también se celebra cuando el ritmo cambia. Cuando el cuerpo pide calma por una situación de salud de la que ya, gracias a Dios y mis médicos, voy saliendo”, continuó.

Blondet, además, agradeció a su familia, amigos y audiencia “por el cariño constante y por estar presentes en todas las etapas. Hoy celebro la vida como va y la honro con gratitud. ‘Happy Birthday to Me’”, concluyó.

Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. Los inicios de la actriz en la televisión puertorriqueña fueron en el 1981 al debutar en la telenovela "Ariana". La actriz y presentadora fue en el 2023 la Gran Mariscal de la Parada Puertorriqueña en Nueva York.
1 / 17 | Giselle Blondet: 60 años de evolución constante. Giselle Blondet cumplirá 60 años el próximo 9 de enero de 2024. - OMAR CRUZ

