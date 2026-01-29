Giselle Blondet sobre su estado de salud: “Ha sido un proceso complicado”

Tras una notable ausencia en el programa “La mesa caliente” de Telemundo, la presentadora puertorriqueña Giselle Blondet ha vuelto a ser el centro de atención debido a su estado de salud. Recientemente, se informó sobre una intervención quirúrgica que la mantuvo alejada de los focos y que generó una ola de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores.

A sus 62 años, la escritora es considerada un ejemplo de fortaleza. Más allá de su reciente recuperación, ha sido abierta sobre sus batallas pasadas, desde su victoria contra la artritis reumatoide hasta su decisión de retirar sus implantes de seno por bienestar personal.

Con la transparencia que la caracteriza, Blondet ha compartido con su “familia” de redes sociales los retos de salud que ha enfrentado últimamente. Tras un periodo de incertidumbre que preocupó a su audiencia, la presentadora reapareció para agradecer las oraciones y actualizar su proceso de sanación.

“A veces Dios permite que el mundo se detenga para que podamos ver con claridad. Ha sido un proceso complicado, pero voy de la mano de Dios y de ustedes. Sus mensajes son mi mejor medicina ahora mismo. Gracias por tanto. Los quiero”, expresó la comunicadora.

Hace unas semanas, según detalló a través de un video, la boricua fue operada de la espalda. La recuperación, describió, más complicada de lo que sus doctores esperaban.

“Tengo mucha fe. Soy una mujer de mucha, mucha, mucha fe, y sobre todo estoy muy agradecida, agradecida la oportunidad de seguir hacia adelante. Cosas pasan, pero yo sé que papá Dios siempre tiene el plan perfecto para mí”, agregó.