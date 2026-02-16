Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Giselle Blondet regresó al quirófano: “La vida me ha vuelto a poner a prueba”

La actriz y presentadora de televisión había sido sometida anteriormente a una cirugía de espalda en noviembre

16 de febrero de 2026 - 6:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Giselle Blondet reiteró que tiene puesta su fe en Dios y que cada día se siente mejor. (Primera Hora)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La presentadora puertorriqueña y actriz Giselle Blondet está recuperando de un segundo procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse, luego de una primera cirugía de la espalda que se le realizó en noviembre, cuya recuperación fue descrita como más complicada de lo que sus doctores esperaban.

RELACIONADAS

El pasado domingo, la también escritora compartió en sus redes sociales un video en el que explica cuánto se aferra a la fe dentro del largo proceso de recuperación que le ha tocado, además de reiterar su agradecimiento al público por las muestras de cariño y deseos de pronta recuperación.

“Aquí estoy en mi casita recuperándome de mi segunda operación. Quiero darles las gracias por todas esas oraciones, todos esos mensajes de amor, de cariño que me envían continuamente. Creo firmemente en el poder de la oración. Yo sé que ustedes lo saben”, comunicó la actriz desde una cama, en la que aparece recostada.

“Ahí voy poco a poco. Ustedes saben que me operaron inicialmente en noviembre y una cosa de dos semanas se complicó y me tuvieron que operar otra vez. Pero lo más importante es que Dios está en control y que yo cada día me siento mejor”, manifestó la también talento del programa “La mesa caliente” de Telemundo.

“Confieso que a veces como que uno siente que da un pasito para atrás, pero yo siempre digo ‘un pasito para atrás y dos para adelante’. Les mando muchos besos. Los quiero mucho y gracias”, concluyó.

Asimismo, en el mensaje escrito que acompaña el video señaló lo importante de mantener reposo y tener como prioridad su salud.

“Un paso a la vez. La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas. En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor. Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar. Los amo con todo mi corazón”, escribió.

Fue el pasado mes de enero que Blondet reveló la razón que la mantenía alejada de sus funciones en “La mesa caliente”.

Tags
Giselle BlondetCirugías
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 16 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: