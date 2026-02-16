Giselle Blondet regresó al quirófano: “La vida me ha vuelto a poner a prueba”
La actriz y presentadora de televisión había sido sometida anteriormente a una cirugía de espalda en noviembre
16 de febrero de 2026 - 6:05 PM
16 de febrero de 2026 - 6:05 PM
La presentadora puertorriqueña y actriz Giselle Blondet está recuperando de un segundo procedimiento quirúrgico al que tuvo que someterse, luego de una primera cirugía de la espalda que se le realizó en noviembre, cuya recuperación fue descrita como más complicada de lo que sus doctores esperaban.
El pasado domingo, la también escritora compartió en sus redes sociales un video en el que explica cuánto se aferra a la fe dentro del largo proceso de recuperación que le ha tocado, además de reiterar su agradecimiento al público por las muestras de cariño y deseos de pronta recuperación.
“Aquí estoy en mi casita recuperándome de mi segunda operación. Quiero darles las gracias por todas esas oraciones, todos esos mensajes de amor, de cariño que me envían continuamente. Creo firmemente en el poder de la oración. Yo sé que ustedes lo saben”, comunicó la actriz desde una cama, en la que aparece recostada.
“Ahí voy poco a poco. Ustedes saben que me operaron inicialmente en noviembre y una cosa de dos semanas se complicó y me tuvieron que operar otra vez. Pero lo más importante es que Dios está en control y que yo cada día me siento mejor”, manifestó la también talento del programa “La mesa caliente” de Telemundo.
“Confieso que a veces como que uno siente que da un pasito para atrás, pero yo siempre digo ‘un pasito para atrás y dos para adelante’. Les mando muchos besos. Los quiero mucho y gracias”, concluyó.
Asimismo, en el mensaje escrito que acompaña el video señaló lo importante de mantener reposo y tener como prioridad su salud.
“Un paso a la vez. La vida me ha vuelto a poner a prueba y aquí estoy, saliendo de una segunda operación. No ha sido fácil, pero Dios sabe por qué permite estas pausas. En este momento, mi cuerpo me pide descanso, por un par de semanas. Mi única prioridad absoluta es mi salud y recuperarme para estar bien para mi familia y para ustedes, que son mi motor. Gracias por sus oraciones, ese apoyo y tanto cariño en este proceso donde lo más importante es sanar. Los amo con todo mi corazón”, escribió.
Fue el pasado mes de enero que Blondet reveló la razón que la mantenía alejada de sus funciones en “La mesa caliente”.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: