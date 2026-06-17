“Gallo The Producer” pide apoyo “para recibir tratamiento y ayuda psicológica”

“Gallo The Producer” es sinónimo de debate en las redes sociales puertorriqueñas. Entre la producción de videos, su participación en eventos de streaming como “Planeta Alofoke” y sonados enfrentamientos físicos, el productor se ha convertido en un imán tanto para el éxito de publicidad digital como para la crítica pública.

Esta tarde, en medio del escándalo que vive tras haber agredido al creador de contenido Edwin Isaac Marrero, conocido como “Mondongo”, durante un altercado en un podcast el pasado jueves, el autodenominado “Magnate de Puerto Rico” acudió a sus redes sociales con una inesperada declaración.

“Voy a internarme en un hospital psiquiátrico, pero necesito ayuda porque en estos 33 años nunca me tomé la tarea de sacar un plan médico porque gracias a Dios nunca me he enfermado y, pues, aunque fue irresponsable de mi parte, ahora la necesito y lamentablemente no tengo. Si alguien sabe de un hospital que pueda atenderme sin tener plan médico, por favor, contáctate conmigo porque voluntariamente quiero internarme y recibir tratamiento, y ayuda psicológica”, comenzó.

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El influencer agregó: “Después de mi streaming, mañana 18, el viernes 19 me retiraré de las redes, un tiempo para recibir ayuda. Gracias a todos los seres queridos que están apoyándome en este momento de crisis”.

Marrero Otero, según se dio a conocer el pasado lunes, presentó una denuncia contra Rosario Ortiz, por agresión.

En sus declaraciones, “Mondongo” alegó que “fue agredido” por Rosario Ortiz “con las manos en la cara, mientras le manifestaba al querellante palabras soeces”.

El informe policiaco, asimismo, indica que Marrero Otero declinó recibir asistencia médica, mientras que el caso fue referido al precinto de Hato Rey Oeste para continuar con la investigación de la denuncia.