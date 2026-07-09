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Puertorriqueña Michelle Cortés fue la doble de acción de “Moana” en la nueva película “live action” de Disney

La película se estrenó en los cines de Puerto Rico el jueves, 9 de julio.

9 de julio de 2026 - 3:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michelle Cortés trabajó para dar vida a las secuencias físicas más complejas del personaje. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La actriz puertorriqueña Michelle Cortés ha dejado otra huella en Hollywood al formar parte de la nueva adaptación “live action” de “Moana” de Disney como una de las dos dobles de acción de la actriz Catherine Laga’aia, quien interpreta a la icónica protagonista “Moana”.

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Su participación representa uno de los mayores retos dentro de una adaptación “live action”: convertir en realidad la acción de un personaje que durante años solo existió en la animación. Mientras que en una película animada los movimientos son creados digitalmente, en una producción “live action” cada salto, caída, secuencia en el agua, movimiento de riesgo y escena de alta exigencia física debe ejecutarse frente a las cámaras por especialistas altamente entrenados, garantizando tanto el realismo como la seguridad de la producción.

“Ser parte de ‘Moana’ fue una experiencia muy especial porque implicó ayudar a transformar una historia que millones de personas conocen en una aventura completamente real. Detrás de cada secuencia hay mucha preparación, coordinación y confianza entre todo el equipo. Como ‘stunt’, mi mayor satisfacción es contribuir a que el público se sumerja en la historia y viva cada momento como si estuviera navegando junto a ‘Moana’”, aseguró Cortés.

Como “stunt double” de “Moana”, Cortés trabajó para dar vida a las secuencias físicas más complejas del personaje, replicando sus movimientos y contribuyendo a mantener la autenticidad de una de las historias más emblemáticas de Disney.

La versión “live action” de “Moana” se estrenó en los cines de Puerto Rico el jueves, 9 de julio.

El agua como un elemento para divertirse, protagoniza el recorrido por "Journey of Water, Inspired by Moana", que abrió el 16 de octubre en el parque de Epcot, en Walt Disney World, de Orlando, Florida.Los visitantes podrán disfrutar entre chorritos de agua, pero sobre todo, leyendo y aprendiendo sobre la importancia de la conservación del agua.No solo los pequeños parecen pasarla muy bien allí, sino también los adultos, que por el tiempo que duran en el recorrido, que es a su propio paso, parecen volver a ser niños.
1 / 8 | "Journey of Water": así es la refrescante atracción de Epcot inspirada en "Moana". El agua como un elemento para divertirse, protagoniza el recorrido por "Journey of Water, Inspired by Moana", que abrió el 16 de octubre en el parque de Epcot, en Walt Disney World, de Orlando, Florida. - Suministrada
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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