Puertorriqueña Michelle Cortés fue la doble de acción de “Moana” en la nueva película “live action” de Disney

La actriz puertorriqueña Michelle Cortés ha dejado otra huella en Hollywood al formar parte de la nueva adaptación “live action” de “Moana” de Disney como una de las dos dobles de acción de la actriz Catherine Laga’aia, quien interpreta a la icónica protagonista “Moana”.

Su participación representa uno de los mayores retos dentro de una adaptación “live action”: convertir en realidad la acción de un personaje que durante años solo existió en la animación. Mientras que en una película animada los movimientos son creados digitalmente, en una producción “live action” cada salto, caída, secuencia en el agua, movimiento de riesgo y escena de alta exigencia física debe ejecutarse frente a las cámaras por especialistas altamente entrenados, garantizando tanto el realismo como la seguridad de la producción.

“Ser parte de ‘Moana’ fue una experiencia muy especial porque implicó ayudar a transformar una historia que millones de personas conocen en una aventura completamente real. Detrás de cada secuencia hay mucha preparación, coordinación y confianza entre todo el equipo. Como ‘stunt’, mi mayor satisfacción es contribuir a que el público se sumerja en la historia y viva cada momento como si estuviera navegando junto a ‘Moana’”, aseguró Cortés.

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Como “stunt double” de “Moana”, Cortés trabajó para dar vida a las secuencias físicas más complejas del personaje, replicando sus movimientos y contribuyendo a mantener la autenticidad de una de las historias más emblemáticas de Disney.

La versión “live action” de “Moana” se estrenó en los cines de Puerto Rico el jueves, 9 de julio.