Arroyo recibirá a Génesis Dávila con una gran caravana tras su paso por Miss Universe Puerto Rico 2026

Miss Arroyo 2026, Génesis Dávila, se prepara para ser recibida “con bombos y platillos” por sus compueblanos y reencontrarse con el público que la apoyó durante su paso por Miss Universe Puerto Rico 2026, donde obtuvo el puesto de primera finalista, en una caravana de recibimiento.

“Mi corazón regresa a casa y quiero celebrar este hermoso triunfo con todos ustedes”, comentó la modelo de 35 años de edad.

La cita será este domingo, 12 de julio, a la 1:00 p.m. La caravana partirá desde el barrio Palmas de Arroyo.

La veterana reina de belleza invitó a sus seguidores a recorrer junto a ella las calles del pueblo para luego compartir en la celebración de las fiestas patronales, donde obsequiará fotografías autografiadas.

Además, anunció que estará acompañada por algunas de sus excompañeras de la edición 2026 del certamen nacional, entre ellas Miss Aibonito 2026, Nicole Marie Colón; Miss Aguas Buenas 2026, Vivianie Díaz; Miss Orocovis 2026, Ariana Pagán; Miss Camuy 2026, Nashley Pariente; Miss Ponce 2026, Juleissy Pacheco; Miss Caguas 2026, Fabiola Medina; Miss Guaynabo 2026, Arlene González, y Miss Manatí 2026, Kiashlee Ruiz.

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“Gracias por caminar este sueño junto a mí. Este triunfo también es de ustedes y de todo mi querido Arroyo”, expresó Dávila.

Cabe destacar que, a pesar de no alzarse con la corona de Miss Universe Puerto Rico 2026 —la cual obtuvo la representante de San Sebastián, Jennifer Barreto—, la modelo recibió el premio Mujer de Valor por liderar la iniciativa “De reina a reina”, un taller comunitario con el que busca inspirar, escuchar y sembrar confianza en niñas y jóvenes que sueñan con representar a sus comunidades.