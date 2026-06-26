Niña de 12 años diseñó el ajuar de Yizette Cifredo para final de Miss Universe Puerto Rico 2026
Marina Ortiz Aponte estudió con Eva, hija de la directora nacional y el presentador Víctor Santiago
26 de junio de 2026 - 5:18 PM
26 de junio de 2026 - 5:18 PM
Bajo la dirección de Yizette Cifredo, la final de Miss Universe Puerto Rico 2026 fue una de las más competitivas en la historia reciente del certamen. Celebrada en el Centro de Bellas Artes Ángel de Caguas, la noche final cobró una relevancia histórica sin precedentes, ya que la organización local no solo buscaba coronar a una reina tradicional, sino a la máxima anfitriona que recibirá a delegadas de todo el mundo en la próxima edición internacional en la isla el próximo mes de noviembre.
Una gran noche, sin duda, requiere un gran diseño. Para ello, la comunicadora social contó con Marina Ortiz Aponte, una niña de 12 años.
“Verme vestida a través de los ojos de una jovencita creativa y talentosa me regala ilusión. Gracias a su mamá, Ivelisse, y a su papá, Elian, por permitir que Marina hiciera este proyecto para mí. Y gracias a Marina por hacerme lucir espectacular, elegante, moderna y divertida”, expresó la empresaria sobre la niña, quien también es compañera de estudios de su hija, Eva.
Cifredo, quien a través de un video, reveló su entusiasmo por el ajuar, destacó el trabajo de la modista Estela Couvertier.
¡Me encantó!También quiero destacar el hermoso trabajo de la modista Estela Couvertier. “Confeccionó la pieza, un trabajo impecable y en tiempo récord”, agregó.
El diseño, compuesto de un “top”, pantalón y cola, por recomendación de la diseñadora, fue de color rojo.
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