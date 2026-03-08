Opinión
MagacínInspiración y liderazgo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yizette Cifredo presenta un evento exclusivo para mujeres

“MujerES” promete ser una experiencia integral y transformadora creada por la comunicadora y estratega

8 de marzo de 2026 - 11:17 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Yizette Cifredo ofrecerá una jornada dedicada a promover la soberanía personal, la claridad de propósito y un empoderamiento sostenible. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Impulsado por la comunicadora y estratega Yizette Cifredo, en el marco de la conmemoración de marzo como el Mes de la Mujer, presenta el evento “MujerES”, diseñado para mujeres emprendedoras, empresarias, profesionales, creadoras y líderes que desean continuar expandiendo su crecimiento integral y fortalecer su liderazgo desde una visión consciente, estratégica y profundamente humana.

El encuentro, que nació como una evolución natural del exitoso proyecto digital MujerES, se celebrará el viernes, 27 de marzo, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m., en Vivo Beach Club. Este se consolida como una experiencia transformadora, donde convergen el aprendizaje, la inspiración y la acción.

Según se comunicó, esta será una jornada dedicada a promover la soberanía personal, la claridad de propósito y un empoderamiento sostenible que se traduzca en resultados reales en la vida y los negocios de cada mujer.

“MujerES es más que un evento; es un llamado a liderar con propósito, a fortalecer la voz propia y a construir comunidades donde la colaboración impulse el progreso colectivo. Junto a un grupo exquisito de siete mujeres panelistas e invitadas, todas profesionales destacadas en sus respectivos campos, hemos creado un espacio seguro y de sororidad en el que el conocimiento, la experiencia y la vulnerabilidad se convierten en herramientas de poder y crecimiento”, dijo Cifredo en declaraciones escritas.

La también conferencista, autora y empresaria reunirá a destacadas profesionales en áreas como finanzas, sexualidad, belleza, psicología, comedia, imagen, historia de la mujer y comunidad.

A través de conferencias, talleres interactivos y experiencias diseñadas para fomentar la conexión auténtica, las asistentes recibirán herramientas prácticas para fortalecer su proyecto empresarial, potenciar su bienestar y ejercer una gestión femenina estratégica, empática y efectiva.

“Creamos una experiencia que verdaderamente sea de utilidad. Queremos que cada mujer que asista salga con mayor claridad, redes de apoyo sólidas, conocimientos que puedan poner en práctica para seguir creciendo en todas las dimensiones de su vida”, añadió Cifredo.

Los boletos para el evento “MujerES” ya están a la venta a través de Ticketera. El boleto incluye: meriendas, almuerzo, estacionamiento y sorpresas.

Yizette Cifredo
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
