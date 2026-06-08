“Marbella”: La nueva propuesta de David Antonio de una sofisticación relajada

El reconocido diseñador puertorriqueño David Antonio presentó “Marbella”, su más reciente colección, que tuvo como escenario el emblemático Paseo de la Princesa, en el Viejo San Juan.

Inspirada en la elegancia relajada de la costa mediterránea, la colección celebra el lujo, la feminidad y el glamour contemporáneo a través de una propuesta que combina siluetas sofisticadas, detalles artesanales y una paleta de colores evocadora de los atardeceres junto al mar.

“La colección Marbella es una invitación a vivir la moda con libertad, sofisticación y alegría. Quise capturar la esencia de una mujer segura de sí misma, elegante y moderna, que disfruta cada momento con estilo”, expresó el reconocido diseñador, quien presentó “Marbella” como parte de la plataforma de San Juan Moda.

La presentación reunió a invitados especiales, figuras de la moda, medios de comunicación y seguidores de la industria, quienes disfrutaron de una experiencia única en uno de los espacios más icónicos de Puerto Rico. La belleza histórica del Paseo de la Princesa sirvió de marco perfecto para una colección que celebra el arte, la cultura y la creatividad puertorriqueña.

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Con “Marbella”, David Antonio reafirma su compromiso con la excelencia en el diseño y continúa consolidándose como una de las voces más destacadas de la moda puertorriqueña.

La presentación, que culminó con un espectáculo de pirotecnia, formó parte de la programación oficial de San Juan Moda. El diseñador participa activamente en esta plataforma, considerada la más influyente del Caribe, dedicada a promover el talento local e internacional y a posicionar a Puerto Rico como un importante destino de moda en la región.