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Génesis Dávila luego ser nombrada primera finalista: “Esto es un homenaje a la resiliencia que nos define”

Anoche fue la cuarta vez que esta modelo de 35 años es nombrada primera finalista en un certamen de belleza

26 de junio de 2026 - 10:07 AM

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Génesis Dávila, Miss Arroyo 2026, al momento de contestar la pregunta final del certamen Miss Puerto Rico Universe 2026. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Por cuarta vez en su vida, la modelo Génesis Dávila volvió a quedarse a las puertas de una corona.

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En Miss Universe Puerto Rico 2026, quedó como primera finalista del certamen celebrado en la noche del jueves en Caguas. Aunque la corona descansó finalmente sobre la cabeza de Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, la candidata de Arroyo volvió a ganarse el respeto del público puertorriqueño gracias a una digna actuación.

Esta es la cuarta ocasión en que la modelo de 35 años obtiene el puesto de primera finalista en un certamen de gran envergadura. Su imponente trayectoria incluye este mismo lugar en Miss Intercontinental 2012, Miss Universe Puerto Rico 2013 y en el reality Miss Universe Latina 2025.

A esto hay que añadirle que logró una victoria en el certamen Miss World Puerto Rico 2014.

Miss ArroyoMiss AñascoMiss Universe Puerto Rico 2026
1 / 10 | FOTOS: Conoce el Top 5 de Miss Universe Puerto Rico 2026. Miss Arroyo - Alexis Cedeño

Anoche, ganó el premio Mujer de Valor. Dávila se alzó con el galardón por liderar la iniciativa, “De reina a reina”, un taller comunitario con el que busca inspirar, escuchar y sembrar confianza propia en niñas y jóvenes que sueñan con representar a sus comunidades.

Lejos de amilanarse ante el resultado, la beldad arroyana acudió a sus redes sociales para plasmar un emotivo mensaje de madurez y gratitud. “Puerto Rico, mi isla del alma... gracias. Si miro atrás, no veo solo un recorrido, veo una vida entera dedicada a un sueño que también fue el suyo”, indicó Dávila. “Hoy, con el corazón desbordado y la voz entrecortada, me detengo un instante para agradecerles el regalo más grande que he recibido, el incondicional amor de mi gente”.

La puertorriqueña dejó claro que la fe y el apoyo de su círculo íntimo han sido los verdaderos motores de una carrera caracterizada por la persistencia. “Gracias a Dios, que sostuvo mis pasos cuando las fuerzas flaqueaban y me dio la luz necesaria para seguir adelante”, añadió en el mensaje escrito. “A mi familia, mi refugio y mi mayor bendición; gracias por ser el pilar que nunca se fracturó. A mi equipo, a mis amigos, y a cada uno de ustedes que, sin importar la distancia, se convirtieron en mi fuerza invisible: gracias infinitas”.

Según la modelo, el camino hacia la noche final no estuvo exento de retos. “A quienes creyeron en mí cuando el camino parecía incierto, y a quienes dedicaron un segundo de sus vidas para escribirme un mensaje de aliento, quiero decirles que cada una de sus palabras fue el combustible que mantuvo viva esta llama”, destacó Dávila. “No soy solo yo quien llega a este punto; llegamos todos, unidos por una fe y una esperanza que nos hace invencibles”.

Miss Arroyo 2026 cierra así un capítulo dorado, consolidándose como testimonio de que el éxito no siempre se mide en títulos, sino en la huella que se deja. “Este no es solo un agradecimiento por el apoyo, es un homenaje a la resiliencia que nos define. Puerto Rico, me llevo cada uno de sus latidos conmigo”, añadió la puertorriqueña. “Gracias por no soltarme la mano, gracias por ser mi hogar y, sobre todo, gracias por permitirme ser el reflejo de todo lo que ustedes representan: valentía, entrega y un amor que no tiene límites. Los llevo en el alma”, concluyó.

Miss Juana DíazMiss Toa BajaMiss Aibonito
1 / 14 | FOTOS: Candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2026 deslumbran en traje de baño. Miss Juana Díaz - Alexis Cedeño
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Miss Puerto RicoGénesis DávilaArroyo
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Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
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