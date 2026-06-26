Miss Arroyo, Génesis Dávila, se lleva el premio Mujer de Valor L’Oréal Paris 2026
El galardón fue entregado por la ganadora del año pasado, Samarys Barbot Arroyo, Miss Jayuya 2025
26 de junio de 2026 - 10:40 PM
26 de junio de 2026 - 10:40 PM
Detrás de cada delegada hay una historia de lucha, empatía y entrega. El premio Mujer de Valor de Miss Universe Puerto Rico surgió hace 7 años para honrar esos corazones dispuestos a transformar la isla y convierten las plataformas de belleza en altavoces de justicia, salud y educación para las comunidades más vulnerables.
Este año, la organización local junto a L’Oréal Paris, otorgaron el galardón a Génesis Dávila Pérez, Miss Arroyo 2026.
El premio, que incluyó una recompensa de $1,250, llegó en manos de Samarys Barbot Arroyo, Miss Jayuya 2025.
Dávila Pérez se alzó con el galardón por liderar la iniciativa, “De reina a reina”, un taller comunitario con el que busca inspirar, escuchar y sembrar confianza propia en niñas y jóvenes que sueñan con representar a sus comunidades.
Desde su fundación, la modelo ha impactado al municipio de Arroyo para conectar directamente con las jóvenes locales. Asimismo, se ha enfocado en enseñar que la verdadera corona es la confianza interior y el amor propio.
Según Miss Universe Puerto Rico en su página web, “este reconocimiento se otorga a aquella candidata cuyo desempeño filantrópico y características representan el valor de la marca y su aportación a la sociedad”. En ediciones anteriores el premio ha recaído en manos de Ivana Carolina Irizarry, Miss Lares 2024; Karla Inelisse Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023; Sarah Angely Rodríguez Ríos, Miss Barranquitas 2022 y Vivianie Díaz Arroyo, Miss Villalba 2019.
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