Miss Arroyo, Génesis Dávila, se lleva el premio Mujer de Valor L’Oréal Paris 2026

Detrás de cada delegada hay una historia de lucha, empatía y entrega. El premio Mujer de Valor de Miss Universe Puerto Rico surgió hace 7 años para honrar esos corazones dispuestos a transformar la isla y convierten las plataformas de belleza en altavoces de justicia, salud y educación para las comunidades más vulnerables.

Este año, la organización local junto a L’Oréal Paris, otorgaron el galardón a Génesis Dávila Pérez, Miss Arroyo 2026.

El premio, que incluyó una recompensa de $1,250, llegó en manos de Samarys Barbot Arroyo, Miss Jayuya 2025.

Dávila Pérez se alzó con el galardón por liderar la iniciativa, “De reina a reina”, un taller comunitario con el que busca inspirar, escuchar y sembrar confianza propia en niñas y jóvenes que sueñan con representar a sus comunidades.

1 / 15 | Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona. Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez - Alexis Cedeño 1 / 15 Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez Alexis Cedeño Compartir

Desde su fundación, la modelo ha impactado al municipio de Arroyo para conectar directamente con las jóvenes locales. Asimismo, se ha enfocado en enseñar que la verdadera corona es la confianza interior y el amor propio.

PUBLICIDAD