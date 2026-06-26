Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Arroyo, Génesis Dávila, se lleva el premio Mujer de Valor L’Oréal Paris 2026

El galardón fue entregado por la ganadora del año pasado, Samarys Barbot Arroyo, Miss Jayuya 2025

26 de junio de 2026 - 10:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mujer de Valor Miss Universe Puerto Rico 202, otorgado a Génesis Dávila Pérez, de Arroyo. (alexis.cedeno@gfrmedia.com)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Detrás de cada delegada hay una historia de lucha, empatía y entrega. El premio Mujer de Valor de Miss Universe Puerto Rico surgió hace 7 años para honrar esos corazones dispuestos a transformar la isla y convierten las plataformas de belleza en altavoces de justicia, salud y educación para las comunidades más vulnerables.

RELACIONADAS

Este año, la organización local junto a L’Oréal Paris, otorgaron el galardón a Génesis Dávila Pérez, Miss Arroyo 2026.

El premio, que incluyó una recompensa de $1,250, llegó en manos de Samarys Barbot Arroyo, Miss Jayuya 2025.

Dávila Pérez se alzó con el galardón por liderar la iniciativa, “De reina a reina”, un taller comunitario con el que busca inspirar, escuchar y sembrar confianza propia en niñas y jóvenes que sueñan con representar a sus comunidades.

Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila PérezMiss Juana Díaz 2026 – Anaís Torres CollsMiss Caguas 2026 – Fabiola Esther
1 / 15 | Miss Universe Puerto Rico 2026: el desfile en traje de baño perfila a las favoritas rumbo a la corona. Miss Arroyo 2026 – Génesis Dávila Pérez - Alexis Cedeño

Desde su fundación, la modelo ha impactado al municipio de Arroyo para conectar directamente con las jóvenes locales. Asimismo, se ha enfocado en enseñar que la verdadera corona es la confianza interior y el amor propio.

Según Miss Universe Puerto Rico en su página web, “este reconocimiento se otorga a aquella candidata cuyo desempeño filantrópico y características representan el valor de la marca y su aportación a la sociedad”. En ediciones anteriores el premio ha recaído en manos de Ivana Carolina Irizarry, Miss Lares 2024; Karla Inelisse Guilfú Acevedo, Miss Universe Puerto Rico 2023; Sarah Angely Rodríguez Ríos, Miss Barranquitas 2022 y Vivianie Díaz Arroyo, Miss Villalba 2019.

Tags
Miss Universereina de bellezaMiss Universe Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 25 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: