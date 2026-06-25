¿Qué gana Miss Universe Puerto Rico 2026? Estos son los lujosos premios

Convertirse en la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026 no solo asegura un pase directo a la codiciada Edición Diamante del certamen internacional que tendrá lugar este mes de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, sino también el acceso a un exclusivo y lujoso paquete de premios.

La sucesora de Zashely Alicea Rivera, además de llevar sobre su cabeza la emblemática corona nacional “Legado”, verá su vida transformada gracias a contratos de dinero en efectivo, auspicios de alta gama y herramientas de preparación profesional de primer nivel.

El despliegue de premios con el que la soberana asumirá el rol incluye $5,000 en efectivo de L’Oréal Paris, un “smartphone” con plan ilimitado de Claro y manejará una Genesis GV70 2026 del año 2026.

Más allá del aplauso del público y el prestigio del título, la reina obtendrá una estadía en el Four Points by Sheraton Caguas Real Hotel & Casino por 3 días y 2 noches, clases de inglés conversacional en The English Lab y la oportunidad de posar para la portada Luxe Varie Magazine. La lista abarca, además, dos sesiones fotográficas por el lente de Jean Nieves Photography.

PUBLICIDAD

La corona de Miss Universe Puerto Rico 2026 es, ante todo, una poderosa plataforma de desarrollo acelerado. Por eso, quien logre alzarse con la victoria este 25 de junio en Caguas recibirá recompensas materiales como efectivo y joyería fina.

Entre estos, detalló la organización local, figuran un certificado de regalo valorado en $5,000 de Plaza Las Américas y Plaza Del Caribe, un certificado de regalo valorado en $2,000 de Tiendas EGO, las Aquamarine Earrings y la sortija oficial como reina de Lido Jewelers y servicio de cuidado de cabello y maquillaje por Ildefonso Luxury Beauty Concept.

A esto, se le suma una estructura completa de becas profesionales y cuidado médico preventivo diseñados para esculpir a la embajadora perfecta de la isla. Miss Universe Puerto Rico 2026 se lleva masajes, tratamientos faciales y corporales de Wanda González Medical Spa; membresía y entrenamiento personal en LIV Fitness Club; servicios de cuidado y diseño de sonrisa por el Dr. Carlos Izcoa; tratamiento de depilación corporal y facial en Abba Beauty Lounge; cuidado dermatológico y dermoestético por el Dr. Luis Ortiz Espinosa y Novaderm; servicios de control de peso, medicina funcional y preventiva por Renouva Medical de la Dra. Maria Elena Reyes y servicios quiropráctico con el Dr. Gabriel Rojas de Renouva Medical.

La lista continúa con servicios de salud del Hospital Metropolitano; cuidado y mantenimiento de cejas por Beth Brown; un certificado de $2,000 de Beamina, un certificado de $2,000 de la marca Leonisa y una beca para clases de actuación, baile y canto en Fragoso Performing Arts Studio.