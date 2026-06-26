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Jennifer Barreto reflexiona sobre su hija tras ganar Miss Universe Puerto Rico 2026

Acompañada de su esposo e hija, la nueva reina aseguró que apostó por la autenticidad de principio a fin

26 de junio de 2026 - 8:26 AM

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Jennifer Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2026 (Ramon "Tonito" Zayas)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Todavía en estado de “shock” tras ser nombrada como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2026, Jennifer Barreto ofreció sus primeras declaraciones con la corona ya sobre su cabeza, acompañada de su esposo, Jean Carlos Barreto, y de su hija, Penélope, quienes la recibieron entre besos y abrazos.

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“Todavía estoy sin palabras, yo soy bien llorona. Así que tienen una reina bien llorona, pero emocionada y agradecida”, indicó durante la entrevista en “¡Qué Viva La Reina!" transmitida por Wapa Televisión tan pronto finalizó el certamen.

El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026

El momento en que Jennifer Barreto ganó Miss Universe Puerto Rico 2026

La delegada de San Sebastián conquistó la corona, convirtiéndose en anfitriona del certamen internacional. Mira cómo lo logró.

Al ser cuestionada sobre qué entiende que la distinguió del resto de las candidatas de esta edición, Barreto aseguró que apostó por la autenticidad de principio a fin.

“Mi plan del día de hoy era ser yo misma. Siempre he dicho que ¿de qué vale ser parte de una plataforma o utilizar unas herramientas si no lo vas haciendo tú? Así que vine aquí a dar mi 200% y a demostrarle a Puerto Rico que, siendo auténtico, siendo tú mismo, siendo genuino, puedes llegar a lograr grandes cosas”, aseguró la mujer de 27 años.

La nueva soberana de la belleza boricua también reflexionó sobre el ejemplo que espera dejarle a su hija de siete años, a quien desea inspirar para que crezca libre de los estereotipos que, a su entender, todavía enfrentan muchas mujeres.

La respuesta ganadora de Jennifer Barreto en Miss Universe Puerto Rico 2026

La respuesta ganadora de Jennifer Barreto en Miss Universe Puerto Rico 2026

Al ganar la corona, la nueva reina boricua es ahora la anfitriona del certamen internacional.

“Creo que vivimos en una era donde nos ponen muchas etiquetas sociales a nosotros las mujeres y algo que le quiero mostrar a mi hija y que se le ha demostrado alrededor de toda su vida, es que ella nunca va a tener que decidir entre un rol o el otro, sino que ella siempre va a poder ser la suma de todo aquello que ella decide hacer en esta vida”, reiteró.

Ese respaldo, afirmó, ha sido posible gracias al apoyo incondicional de su núcleo familiar, al que atribuye gran parte de los logros alcanzados en esta nueva etapa.

“Ellos juegan una parte fundamental en todo este proceso porque contamos con una base familiar muy sólida, donde respetamos nuestra individualidad y creo que eso es muy importante en una era donde a nosotros las mujeres se nos quiere ver solo como madres o amas de casa. Yo siempre he sido una mujer profesional y me he encargado de inculcarle eso a mi hija… y mi esposo me ha apoyado en cada uno de mis inventos y trayectorias”, añadió Barreto, al destacar que el rol de una mujer va mucho más allá de la maternidad.

Ahora, “La Barreto”, como la han bautizado en las redes sociales, comienza una nueva etapa de la mano de la organización nacional, que la preparará de cara al certamen internacional, el cual celebrará su 75.ª edición en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. Génesis Dávila, Miss Arroyo, fue anunciada como primera finalista. Los trajes de baño fueron un diseño de D29.
1 / 14 | Así fue el paso de Jennifer Barreto por la competencia de Miss Universe Puerto Rico. Jennifer Barreto y Génesis Dávila terminaron agarradas de manos en la recta final del certamen Miss Universe Puerto Rico, celebrado este jueves en el Centro de Bellas Artes de Caguas. - Alexis Cedeño
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Miss Universe Puerto RicoCertamen de bellezaMaternidadMiss Universe
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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