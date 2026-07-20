Celinee Santos asegura que Magali Febles trató de “sabotear” sus proyectos: “Era como una pared”

Luego de alejarse por un tiempo de las entrevistas tras su participación en “La Casa de los Famosos 6”, la exreina de belleza dominicana Celinee Santos decidió sentarse junto a la comunicadora Luz García para sincerarse y hablar sobre todo lo ocurrido durante su reinado como Miss República Dominicana 2024, así como de los problemas legales que enfrentó con la directora nacional del certamen, Magali Febles.

Durante la conversación en el programa “Noches de Luz”, la modelo explicó cómo logró terminar su contrato con la organización y así poder participar en importantes proyectos con Telemundo, como “Top Chef VIP 4”, en 2025, y “La Casa de los Famosos 6”, en 2026.

Según expresó, Febles no invitó a la reina de belleza a la entrega de la corona de su sucesora, Miss República Dominicana 2025, Jennifer Ventura, por lo que la coronación estuvo a cargo de Miss Universe 2024, Victoria Kjær. Santos se despidió de su reinado a través de un video publicado en sus redes sociales.

1 / 20 | Mira quiénes participan en la cuarta temporada de "Top Chef VIP". Elvis Crespo: Cantante de merengue, reconocido por sus más de 25 años de carrera musical en Puerto Rico y Estados Unidos. Recientemente, tuvo su primer concierto "sold-out" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Suministrada 1 / 20 Mira quiénes participan en la cuarta temporada de "Top Chef VIP" Elvis Crespo: Cantante de merengue, reconocido por sus más de 25 años de carrera musical en Puerto Rico y Estados Unidos. Recientemente, tuvo su primer concierto "sold-out" en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Suministrada Compartir

Ante esa situación, entabló una demanda por incumplimiento de contrato, lo que finalmente llevó a la terminación del vínculo laboral.

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“Tuve la oportunidad de no ser invitada a entregar mi corona y deshacerme del contrato porque ahí mi abogado pudo ejecutar y deshacerse del contrato para poder estar en los proyectos”, dijo al mostrar documentos de la demanda.

Asimismo, aseguró que Febles intentó sabotear su participación en Telemundo.

Según indicó, había sido invitada a la quinta temporada de “La Casa de los Famosos”, pero decidió no participar. Posteriormente, su compatriota Carlos Cruz, conocido como “Caramelo”, resultó ganador.

Al año siguiente, aceptó la invitación y llego a convertirse en la segunda finalista del “reality show”.

“Todo lo que he conseguido ha sido por mi propio mérito, a mí esa organización no me ha buscado nada para trabajar. He sentido que ha tratado de sabotear mis participaciones en los proyectos que he tratado de estar… desde ‘Top Chef VIP’, ‘La casa de los famosos’, que se comuniquen directamente con la cadena con temas legales... Para poder participar, tuve que enviar un documento firmado por Tribunal”, reveló.

Pese a las dificultades que, según afirmó, enfrentó durante y después de su reinado, Santos aseguró que esas experiencias fortalecieron su determinación y la impulsaron a seguir desarrollando su carrera en la televisión.

“No ha sido fácil, mi carácter me ha llevado a donde estoy, si no tuviera el carácter que tengo no estuviera acá hablando contigo de mis proyectos, de lo que he vivido, porque siento que, en vez de ayudar, era como una pared, o sea no fue nada fácil, sin contar también lo psicológico”, lamentó.

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