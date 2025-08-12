Opinión
12 de agosto de 2025
88°lluvia ligera
“Roomie”: conoce cómo quedaron los cuartos de las candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2025

Las 23 delegadas ya se encuentran acuarteladas de cara a la noche final

12 de agosto de 2025 - 4:11 PM

Llegada de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico al acuartelamiento en el Hotel San Juan. (Xavier Araújo)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Carolina - Ya en la semana culminante para conocer quién se coronará como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, las candidatas al título se encuentran acuarteladas en el Fairmont El San Juan Hotel para sus ensayos, cierre de talleres y, ¿por qué no?, disfrutar con sus compañeras el final de esta experiencia inolvidable.

Como parte de la dinámica, la franquicia local busca, entre muchas cosas, propiciar un ambiente que permita a las 23 concursantes convivir, compartir experiencias y fortalecer los lazos construidos a lo largo de los últimos siete meses de preparación.

La organización dividió a las candidatas en parejas para compartir habitaciones, enfocándose en la conexión y hermandad que han creado entre ellas durante toda la competencia.

“A nosotros nos interesa mucho que las chicas la pasen bien. Por eso, la supervisora de las candidatas, la madrina Carmencita, las observa desde que entran a este proceso de preparación hasta el momento de asignar las habitaciones, para ver con quiénes se llevan mejor. Buscamos afinidad, que se diviertan, que sean buenas compañeras y vivan una experiencia memorable”, enfatizó la directora de la franquicia local, Yizette Cifredo en entrevista con El Nuevo Día.

“Algo bien bonito que pasó este año fue que las mismas candidatas decidieron que Miss Aguadilla 2025, Natalie Marrero, estuviera sola en la habitación y pudiera estar a sus anchas, porque ha sido quien más ha guiado a sus compañeras durante todo este proceso. Fue un regalo de todas las candidatas, algo muy lindo”, contó Cifredo, quien puntualizó que, usualmente, cuando se trata de grupos impares —como en este caso—, la decisión se toma por sorteo.

Conoce cómo quedaron las parejas de roommates en la división de cuartos:

  • Miss Caguas, Sofía Adorno y Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel
  • Miss Canóvanas, Aneicka Maldonado y Miss Carolina, Josuan del Valle
  • Miss Morovis, Heidi Acevedo y Miss Yauco, Claudia Lorenzi
  • Miss Cataño, Isabella Buford y Miss San Sebastián, Kaelie Blanes
  • Miss Coamo, Natalia Gómez y Miss Vieques, Isys Santos
  • Miss Dorado, Sachely Alicea y Miss Gurabo, Valeria Velázquez
  • Miss Fajardo, Mariaa Amador y Miss Santa Isabel, Karina Alvarado
  • Miss Jayuya, Samarys Barbot y Miss Ponce, Marisabel Rivera
  • Miss Lares, Bárbara Marrero y Miss San Juan, Indira Ortiz
  • Miss Rincón, Krystyn Barreiro y Miss Naguabo, Karielys González
  • Miss Salinas, Paola Malavé y Miss Toa Alta, Alanys Bravo
  • Miss Aguadilla, Natalie Marrero —habitación sola—

“Este es un grupo muy unido, que ha vivido la experiencia como debe ser”, finalizó emocionada Cifredo.

La final de Miss Universe Puerto Rico se celebrará este jueves, 14 de agosto, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, con la animación de José Santana y Diane Ferrer. La noche de coronación será transmitido por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y a través de wapa.tv/envivo. La antesala será a las 7:00 p.m. y el certamen a las 8:00 p.m.

Llegada de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025 al acuartelamiento en el Fairmont El San Juan Hotel.Fueron recibidas por la directora de la franquicia nacional. Yizette Cifredo.“Este es un grupo muy unido, que ha vivido la experiencia como debe ser”, destacó la directora nacional, Yizette Cifredo sobre las aspirantes a la corona de Miss Universe Puerto Rico 2025.
1 / 22 | Sonrisas y amistad: candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2025 comienzan el acuartelamiento rumbo a la etapa final. Llegada de las candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025 al acuartelamiento en el Fairmont El San Juan Hotel. - Xavier Araújo

Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseCertamen de belleza
Bárbara Sepúlveda Núñez
