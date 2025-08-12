“Roomie”: conoce cómo quedaron los cuartos de las candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2025

Carolina - Ya en la semana culminante para conocer quién se coronará como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025, las candidatas al título se encuentran acuarteladas en el Fairmont El San Juan Hotel para sus ensayos, cierre de talleres y, ¿por qué no?, disfrutar con sus compañeras el final de esta experiencia inolvidable.

Como parte de la dinámica, la franquicia local busca, entre muchas cosas, propiciar un ambiente que permita a las 23 concursantes convivir, compartir experiencias y fortalecer los lazos construidos a lo largo de los últimos siete meses de preparación.

La organización dividió a las candidatas en parejas para compartir habitaciones, enfocándose en la conexión y hermandad que han creado entre ellas durante toda la competencia.

“A nosotros nos interesa mucho que las chicas la pasen bien. Por eso, la supervisora de las candidatas, la madrina Carmencita, las observa desde que entran a este proceso de preparación hasta el momento de asignar las habitaciones, para ver con quiénes se llevan mejor. Buscamos afinidad, que se diviertan, que sean buenas compañeras y vivan una experiencia memorable”, enfatizó la directora de la franquicia local, Yizette Cifredo en entrevista con El Nuevo Día.

“Algo bien bonito que pasó este año fue que las mismas candidatas decidieron que Miss Aguadilla 2025, Natalie Marrero, estuviera sola en la habitación y pudiera estar a sus anchas, porque ha sido quien más ha guiado a sus compañeras durante todo este proceso. Fue un regalo de todas las candidatas, algo muy lindo”, contó Cifredo, quien puntualizó que, usualmente, cuando se trata de grupos impares —como en este caso—, la decisión se toma por sorteo.

Conoce cómo quedaron las parejas de roommates en la división de cuartos:

Miss Caguas, Sofía Adorno y Miss Trujillo Alto, Joaliz Cancel

Miss Canóvanas, Aneicka Maldonado y Miss Carolina, Josuan del Valle

Miss Morovis, Heidi Acevedo y Miss Yauco, Claudia Lorenzi

Miss Cataño, Isabella Buford y Miss San Sebastián, Kaelie Blanes

Miss Coamo, Natalia Gómez y Miss Vieques, Isys Santos

Miss Dorado, Sachely Alicea y Miss Gurabo, Valeria Velázquez

Miss Fajardo, Mariaa Amador y Miss Santa Isabel, Karina Alvarado

Miss Jayuya, Samarys Barbot y Miss Ponce, Marisabel Rivera

Miss Lares, Bárbara Marrero y Miss San Juan, Indira Ortiz

Miss Rincón, Krystyn Barreiro y Miss Naguabo, Karielys González

Miss Salinas, Paola Malavé y Miss Toa Alta, Alanys Bravo

Miss Aguadilla, Natalie Marrero —habitación sola—

“Este es un grupo muy unido, que ha vivido la experiencia como debe ser”, finalizó emocionada Cifredo.

La final de Miss Universe Puerto Rico se celebrará este jueves, 14 de agosto, desde el Centro de Bellas Artes de Santurce, con la animación de José Santana y Diane Ferrer. La noche de coronación será transmitido por Wapa Televisión, Wapa América, Wapa+ y a través de wapa.tv/envivo. La antesala será a las 7:00 p.m. y el certamen a las 8:00 p.m.