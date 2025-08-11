Todo listo para la final: así fue la preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025

A cuatro días de conocer quién se coronará como Miss Universe Puerto Rico 2025, la organización local transmitió, a través de Wapa Televisión, la competencia preliminar la noche del domingo, 10 de agosto, desde el Teatro Tapia en el Viejo San Juan. El evento, donde reinó el glamour y la elegancia, ofreció un vistazo a la proyección, evolución y presencia de las 23 candidatas que aspiran al título.

Con la animación de Nicole Chacón y la participación especial de la actual reina boricua, Miss Universe Puerto Rico 2024, Jennifer Colón, las delegadas se presentaron en el escenario deslumbrando en su desfile en traje de baño y vestido de gala.

Durante la velada, las candidatas demostraron sus habilidades en la pasarela al desfilar elegantes vestidos, destacando los tonos azul, dorado, fucsia y violeta, con diversos cortes y patrones, confeccionados por los diseñadores Nicole Rodríguez, Rinaldi Droz, José Julia Agosto y Juan Carlos Collazo. Luego regresaron al escenario en trajes de baño diseñados por Lorel Aurora y su línea Mare Cheia, donde el morado y el rosa fueron los tonos protagonistas.

La música también tuvo su momento, y para poner a todos a bailar, Christian Alicea encendió el escenario con su nuevo sencillo “Hello What’s Up” y el tema “Me Lo Gozo”. Luego Karina Vélez se sumó al espectáculo con los temas “Crush” y “Evitándonos”.

El comité de selección encargado de evaluar a cada una de las delegadas estuvo compuesto por: la dietista registrada y consultora de salud Zilka Ríos; la veterinaria e influencer Adriana Luna; el artista plástico y gestor cultural Walter Otero; la Miss Universe Puerto Rico 2023, Karla Guilfú; la gerente de mercadeo de Coca-Cola Puerto Rico Bottlers, Madesly Martínez; el maquillador profesional Jesús Cancel; y la cofundadora de Mr. & Mrs. Entertainment, Shirley Rodríguez.

1 / 51 | Luces, pasarela y glamour: candidatas de Miss Universe Puerto Rico 2025 deslumbran en la competencia preliminar . La competencia preliminar de Miss Universe Puerto Rico 2025 se transmitió la noche del domingo, 10 de agosto, desde el Teatro Tapia en el Viejo San Juan. - Jean Ayala

Premios otorgados en la preliminar:

Total Look Runway by Colgate Optic White – Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera

Mejor Cabello L’Oréal – Miss Vieques, Isys Arimar Santos Crespo

Piel Radiante L’Oréal París – Miss Ponce, Marisabel Rivera Negrón

Miss Fotogénica – Miss Vieques, Isys Arimar Santos Crespo

My Way – Miss Carolina, Josuan del Valle

Sonrisa Colgate – Miss Jayuya, Samaris Barbot

Miss Personalidad (tras votación de las candidatas) – Miss Morovis, Heidi Acevedo Rosario

Mejor Pasarela – Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera

“Divinas, elegantes, seguras. Entre ellas está la próxima Miss Universe Puerto Rico”, sostuvo Chacón culminada la última etapa de la evaluación.

Recordemos que las 15 puntuaciones más altas serán las semifinalistas que se darán a conocer en la gala final.

Cabe destacar que, durante la competencia, se anunció que, luego de una votación entre las delegadas, el vestido desfilado en la preliminar será el mismo que llevarán la noche final. No obstante, podrán realizarle modificaciones y adaptaciones, siempre que conserven la esencia original de su diseño.

Jurado de la final

Karla Guilfú, Shirley Rodríguez, David Antonio y Normando Valentín integrarán el comité de selección de la noche final, junto a Maritere Benes, Isaac Demel y Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera.