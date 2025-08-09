Candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2025 revelan la cualidad esencial para la corona

A pocos días de la gran final de Miss Universe Puerto Rico 2025, los nervios y la emoción se apoderan de las 23 candidatas, quienes han trabajado intensamente con la esperanza de convertirse en la sucesora de Jennifer Colón y representar a la isla en el escenario internacional.

En medio de los últimos talleres del Heel Camp y sesiones fotográficas rumbo al certamen, las aspirantes hicieron una pausa para responder una misma pregunta de El Nuevo Día:

¿Qué cualidad tienes y consideras debe tener la próxima Miss Universe Puerto Rico?

Así respondieron:

Miss Aguadilla 2025, Natalie Marrero: “Soy una mujer empática, que escucha antes de hablar, porque creo firmemente que liderar comienza con comprender. Soy disciplinada y resiliente. Además, tengo una voz y no tengo miedo de usarla para causas que impactan a mi comunidad, como la educación, la salud mental y la equidad. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer completa, con propósito, voz y presencia. Más allá de su belleza, debe tener empatía y compromiso social, porque hoy más que nunca necesitamos una representante que escuche a su pueblo y lo inspire. Debe ser inteligente, auténtica, segura de sí misma y capaz de adaptarse a los retos del mundo moderno”.

Las candidatas Toa Alta, Jayuya y Lares en Miss Universe Puerto Rico 2025.

Miss Caguas 2025, Sofía Adorno: “Me distingue mi capacidad de conectar genuinamente con las personas, mi determinación para alcanzar mis metas y mi compromiso con representar a Puerto Rico con orgullo y autenticidad. Soy una mujer que no teme mostrar su vulnerabilidad, porque sé que en ella reside mi verdadera fortaleza. Mi historia, mis raíces y mi proyecto social reflejan mi deseo de dejar un impacto positivo y de ser una voz para quienes muchas veces no son escuchados. Creo que la belleza de una reina está en su empatía, su disciplina y su capacidad de inspirar a otros a creer en sí mismos”.

Miss Canóvanas 2025, Aneichka Maldonado: “Una representante del Miss Universe PR debe ser pilar y cabeza de una voz al cambio. Ser representante de la esperanza y belleza interior. Una mujer que irradie luz a través de ella, de su voz y sobretodo de sus acciones. Una mujer derecha y auténtica. Por otro lado, yo como candidata poseo el don de dar siempre lo mejor de mí. Me considero una mujer sencilla y tranquila, pero con visión. Amo buscar soluciones y nunca rendirme en lo que quiero y se debo hacer. Soy genuina y auténtica, amando mi ser y mejor versión”.

Miss Carolina 2025, Josuan Del Valle: “En mi opinión, una candidata al Miss Universe Puerto Rico debe ser mucho más que belleza física: debe tener propósito, empatía, disciplina, inteligencia emocional y la capacidad de representar a su país con orgullo y autenticidad. Como Miss Carolina 2025, me distingo por ser una mujer auténtica, empática, trabajadora, determinada, visionaria y orgullosamente empresaria. Mi liderazgo nace del servicio, mi comunicación tiene propósito y mi voz representa a jóvenes y mujeres que sueñan con transformar su realidad. Soy una boricua con visión global, que abraza sus raíces con orgullo y avanza con determinación, gracia y propósito hacia el escenario de Miss Universe Puerto Rico”.

Miss Cataño 2025, Isabella Buford: “Me distingue mi autenticidad emocional , mi pasión por mi cultura y mi seguridad en mi feminidadLa Miss Universe Puerto Rico debe ser una persona segura, una mujer que es orgullosa de ser mujer, una mujer con una pasión por ser puertorriqueña y tener sabiduría de la historia de donde proviene”.

Miss Coamo 2025, Natalia Andrea Gómez: “La adaptabilidad y la autenticidad son las cualidades que me distinguen como reina. Mi poder es adaptarme a mi entorno, los obstáculos, las personas con las que me encuentro, mientras me mantengo fiel a quien soy. La próxima Miss Universe Puerto Rico debe ser una mujer con conciencia social, que entienda lo que sucede en su entorno local e internacional. Además, debe tener liderazgo que transforme, un don de palabra capaz de cautivar y un compromiso con su generación y mensaje”.

Miss Dorado 2025, Zachely Alicea: “Como candidata me distingue mi rol como bailarina profesional y todos los valores que conlleva serlo. Mi mensaje es claro y preciso, busco transformar vidas, educar y erradicar la violencia del país a través del arte, a través de mi plataforma ElevArte. La embajadora del país debe ser una mujer segura de sí misma y consciente del poder de su voz. Debe ser una mujer empática, responsable y comprometida con su gente, más que un título es un honor y compromiso”.

Miss Fajardo 2025, María Fernanda Amador: “Soy una mujer con carácter, corazón y compromiso, que no teme al trabajo duro ni a mostrar su lado humano. Me distingue mi autenticidad, lo camaleónica que soy, mi determinación y el amor genuino que tengo por servir a los demás. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe representar al país con orgullo, conectando desde la verdad, no desde la perfección. Debe ser una líder con empatía, fortaleza y propósito: cualidades que representan la esencia de la mujer puertorriqueña”.

Miss Gurabo 2025, Valeria Velázquez: “Lo que me distingue a mí como candidata es que soy una soñadora y visionaria, impulsada por la necesidad de aprender y compartir. Yo creo que la reina debe ser una mujer carismática que, con su sonrisa y felicidad, invita a la gente ser vulnerable con ella y todos escuchando. La reina debe cargar un mensaje de inspiración y buen estar, hasta en los momentos cuando se siente que el mundo no está listo para realizar lo, porque si hay fe y compromiso, hay un camino”.

Miss Jayuya 2025, Samarys Barbot: “Mi historia, compromiso social y fuerza interior son cualidades que me definen. No solo represento una belleza que abraza lo natural, sino también una voz que ha trabajado por su comunidad desde la educación y el arte. Debe ser una mujer que inspire desde la acción, que entienda el poder de su voz y lo use para construir puentes de conexión. Una mujer empática, informada y valiente, que represente la diversidad y la fuerza de Puerto Rico con orgullo”.

Miss Lares 2025, Bárbara Marrero: “Me considero una líder transformacional con vocación de servicio. Para ser Miss Universe Puerto Rico, es fundamental saber liderar con el corazón y tener una pasión genuina por impactar positivamente a los demás. Esta responsabilidad conlleva representar dignamente a su país, actuando como embajadora de su cultura y valores. Además, debe tener la capacidad de adaptarse al cambio y entregarse por completo al proceso de evolución personal y colectiva”.

Miss Morovis 2025, Heidi Acevedo: “Me distingue el ser resiliente, trabajadora y empática, cualidades que me han permitido superar retos con determinación y siempre con sensibilidad hacia los demás. Mi compromiso con el crecimiento personal y el bienestar de mi comunidad me impulsa a dar lo mejor de mí en cada oportunidad y a cada persona que bendice mi caminar. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer auténtica, segura de sí misma y comprometida con el servicio a los demás. Debe inspirar a través de su liderazgo, representando con orgullo y responsablemente la esencia y la diversidad de nuestra Isla”.

Miss Naguabo 2025, Karielys González: “Mis cualidades como candidata son la persistencia y la resiliencia. Considero que son cualidades que se deben tener para representar a Puerto Rico en esta plataforma; Estas son herramientas que sirven para ser ejemplo a otras mujeres de siempre seguir hacia adelante y alcanzar sus metas y sueños no importando lo que se presente en el camino”.

Miss Ponce 2025, Marisabel Rivera: “Represento a la mujer puertorriqueña auténtica y versátil, que con esfuerzo no limita sus sueños, sino que trabaja y sirve con pasión y propósito. Me distinguen la disciplina, el compromiso y la autenticidad. Una reina debe ser una mujer que represente con orgullo la esencia boricua y sea la voz de su gente. Me considero una persona versátil. Como Farmacéutica represento al profesional de la salud, como ajedrecista represento al atleta y con mi proyecto “Cuidado de una Dama” represento y cuido la salud integral de la mujer trabajadora, auténtica y resiliente que no limita sus sueños y metas. Ese corazón dispuesto a servir y la capacidad de inspirar tanto en mi pueblo como en mi país es lo que debe mostrar una reina ante el universo”.

Miss Rincón 2025, Krystyn Abril: “Como candidata, me distingue mi autenticidad, mi cercanía con la gente y el impacto real que he logrado a través de las redes sociales. He creado, entre todas mis plataformas, una comunidad de más de 10 millones de personas que siguen mi contenido. Pero más allá de las cifras, lo que valoro profundamente es haber logrado conectar con ellas desde lo humano. He logrado cautivar y sostener una audiencia real, y eso solo se logra siendo constante, coherente y cercana. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer cercana, empática y auténtica. Alguien que conecte con su gente desde la verdad, que escuche con el corazón y represente nuestras historias con respeto y sensibilidad. No se trata de perfección, se trata de propósito. Una mujer que entienda que el escenario no termina en una pasarela, sino que también se encuentra en las escuelas, en las redes y en las comunidades”.

Miss Salinas 2025, Paola Malavé: “Como candidata, las cualidades que me distinguen son la determinación, la perseverancia y la humildad. Soy una mujer que trabaja por sus metas y no se rinde ante los retos, agradeciendo cada paso que he dado y lo que he aprendido para así utilizar mi voz para inspirar y servir a los demás con propósito. En mi opinión, la Miss Universe Puerto Rico 2025 debería tener como cualidades: empatía, confianza, seguridad y humildad. Debe ser una reina que conecta con los demás, que es segura y confía de sí misma y de lo que representa además de que sabe reconocer y valorar cada persona y cada paso que contribuyeron a formar la mujer que representa a todo Puerto Rico ante el Universo”.

Miss San Juan 2025, Indira Ortiz: “Me distingue haber elegido crecer y evolucionar, porque el liderazgo real nace del proceso, no de la perfección. Hoy quiero inspirar a otros a atreverse a cambiar y representarse con autenticidad. Debe ser un símbolo de esperanza y unión en un mundo que a menudo se siente dividido. Más que representar a su país, debe inspirar a su pueblo desde la humildad y el ejemplo”.

Miss San Sebastián 2025, Kaelie Blanes-Ronda: “He tenido el privilegio de representar a Puerto Rico ante el mundo durante los últimos 18 años, viajando por placer a más de 17 países y compartiendo con orgullo quiénes somos como pueblo. Esas experiencias me han enseñado a conectar con personas de todas partes, a valorar la diversidad y a construir puentes más allá de las palabras. Como enfermera de viajes de emergencia, he desarrollado una vocación profunda de servicio, actuando con empatía y compromiso sin importar el idioma, la cultura o el lugar. Hoy, mi enfoque está en representar a mi isla desde casa, con el mismo amor y respeto que he llevado en cada rincón del mundo. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer que logre conectar profundamente con su pueblo, que escuche, que inspire y que represente con orgullo nuestra esencia tanto a nivel local como internacional. Siento que encajo en ese perfil porque sé lo que es representar a Puerto Rico frente al mundo, pero también lo que significa regresar a casa con el deseo de servir desde nuestras raíces”.

Miss Santa Isabel 2025, Karina Jolene Alvarado: “Me distingue la capacidad de transformar los retos en oportunidades de crecimiento. Llevo con orgullo una historia de superación que me ha enseñado a creer en mí misma. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una líder con propósito, que sepa comunicar desde el corazón y lleve una historia que inspire al mundo. No se trata solo de impactar una tarima, sino de dejar huella en quienes la escuchen”.

Miss Toa Alta 2025, Alanys Bravo: “Me distinguen la humildad con la que camino cada paso, la autenticidad con la que me muestro al mundo y la transparencia con la que comparto mi historia. No pretendo ser perfecta, sino real. Creo en el poder de permanecer fiel a mi esencia, valores y personalidad. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer que inspire desde su verdad. Una embajadora que no solo represente belleza, sino que encarne empatía, compromiso y propósito. Alguien que se mantenga firme en sus valores, que escuche con el corazón y actúe con el alma, siempre guiada por la humildad y su esencia”.

Miss Trujillo Alto, Joaliz Mailene Cancel: “Mi resiliencia y disciplina me distinguen como candidata. Vengo de un barrio humilde y, gracias a mi constancia en el deporte, logré cambiar mi realidad y convertirme en atleta profesional y coach, siendo hoy un ejemplo de que sí se puede. Para mí, una Miss Universe es una mujer auténtica, con un corazón humilde, que conecta e inspira desde su historia. También debe ser una líder con propósito, que use su voz para impactar de forma real y positiva a quienes la rodean”.

Miss Vieques 2025, Isys Arimar Santo: “Tengo algo que no se puede fingir ni enseñar: presencia con propósito. No camino por caminar, camino con historia. No hablo por hablar, hablo con impacto. Soy una mujer que ha descubierto su fuerza en el proceso, y que no teme usar su voz para inspirar, transformar y representar a quienes no siempre son vistos. Mi autenticidad es mi corona, y mi capacidad de hacerme sentir, incluso en silencio, es lo que me hace inolvidable. Debe tener la fuerza de una reina y el corazón de una líder. No basta con ser bella ni con hablar bien. Miss Universe Puerto Rico 2025 debe ser una mujer que transforme la mirada de quienes la observan y la vida de quienes la escuchan. No porque sea perfecta, sino porque representa lo posible”.

Miss Yauco 2025, Claudia Lorenzi: “El compromiso de querer liderar con propósito, con la intención de inspirar desde la empatía y no desde la perfección. Me mueve el deseo de impactar positivamente a la juventud, visibilizar la importancia de la salud mental, fomentar el empoderamiento femenino y seguir construyendo espacios seguros para todas las personas a través de mi proyecto social Adopta un Techo y otras iniciativas. Como madre, mujer y profesional, busco ser una guía que acompañe, escuche y transforme. Aspiro a dejar un legado de compasión y fortaleza, demostrando que el verdadero liderazgo nace cuando se lidera con el corazón, con conciencia social y con la firme intención de construir un mundo más justo, humano y empático”.