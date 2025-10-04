Opinión
4 de octubre de 2025
87°nubes rotas
Miss Universe Puerto Rico 2025 reacciona a las críticas de Alicia Machado: “Estamos en un proceso”

Zashely Alicea Rivera contestó el comentario de la Miss Universe 1996 sobre su pasarela

4 de octubre de 2025 - 1:34 PM

Zashely Alicea Rivera (Suministrada/ Jean Ayala, Wapa TV)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea Rivera, reaccionó a los comentarios de la exreina venezolana Alicia Machado sobre su pasarela.

“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”, resaltó la Miss Universe 1996 en una publicación en las redes sociales, que poco después eliminó.

Las palabras de Machado surgieron luego de que el Zar de la Belleza, Osmel Sosa compartiera un clip, en el que se observa a la beldad boricua lucir su pasarela y escuchar los consejos del venezolano.

Fue el 29 de septiembre que Alicea Rivera estuvo en las oficinas centrales de la organización, en México.

En una reciente entrevista en el programa de Telemundo “La Mesa Caliente”, la bailarina fue abordada por el comentario de Machado.

“Entiendo que las redes sociales son un espacio para opinar. Todos tenemos opiniones y gustos distintos, para eso están. No presto atención negativa a estos comentarios, los recibo, los respeto y a Alicia la admiro de años, la respeto muchísimo. Así que recibo el comentario, e igualmente dejo saber que Puerto Rico tiene mucho para dar y estamos en un proceso, no podemos dar todo. Tenemos que dejar unas sorpresitas”, reaccionó en el espacio televisivo.

“Sé que siempre van a haber comentarios y distintas opiniones de las redes, es parte dé. Y para eso se entrena mentalmente”, continuó.

Sobre su experiencia con Sosa, agregó que este le dijo “muchas cosas positivas”.

Además, la reina boricua expuso lo que significa representar a Puerto Rico.

“Es una gran responsabilidad. Pero (lo llevo) con mucho respeto, disciplina y orgullo. Representar a Puerto Rico es algo que no tiene explicación, que es precioso, es un gran honor. Y Puerto Rico está de moda, así que vamos a seguir poniéndolo de moda, y haciendo una excelente representación para que si Dios quiere entreguemos corona en Puerto Rico”, dijo a las presentadoras del espacio.

Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.Tiene 25 años . Es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Miss Dorado en la competencia preliminar en traje de baño.
1 / 11 | Del sueño a la corona de Miss Universe 2025: el paso de Zashely Alicea por el certamen . Zashely Alicea es la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez
Miss Universe Puerto RicoZashely Alicea RiveraAlicia Machado
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
