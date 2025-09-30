Alicia Machado critica a Miss Universe Puerto Rico 2025: “Le falta alegría”
La exreina venezolana, sin embargo, borró el comentario en la red social Instagram
30 de septiembre de 2025 - 2:56 PM
30 de septiembre de 2025 - 2:56 PM
El presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, recibió ayer a la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea en las oficinas centrales de la organización, en México. Según se pudo apreciar en las redes sociales, la beldad boricua deslumbró y fue tratada como toda una reina.
La jornada comenzó con la entrega de un ramo de rosas blancas. Después, la joven de 25 años pasó a conocer el espacio y toda la historia que encierra.
Al igual que otras aspirantes, Alicea pudo conversar con Rocha, quien se mostró interesado en cada respuesta de la representante de Dorado en Miss Universe Puerto Rico 2025. Como era de esperarse, también había agendada una cita con Osmel Sousa, presidente asesor de la organización.
“Hoy nos visitó a la oficina nada más ni nada menos que Miss Universe Puerto Rico 2025. ¡Bellísima!”, reaccionó el Zar de la Belleza.
En una publicación aparte, Sousa reveló que separó un espacio para darle “unos tips a Zashely para que llegue bien preparada a Tailandia”. Tanto la audiencia como la boricua recibieron los consejos con mucho agradecimiento.
“Anotado. Gracias Osmel. Un fuerte abrazo”, comentó Alicea.
Entre los comentarios, sin embargo, hubo uno que causó revuelo. Las palabras fueron de la exreina venezolana Alicia Machado.
“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”, resaltó.
Horas después, la actriz borró el comentario. Una usuaria de Instagram logró responderle. “¿Que le falta alegría? Bueno, pues, no la conoces ni la has visto en su ‘performance’”, puntualizó.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: