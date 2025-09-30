Opinión
30 de septiembre de 2025
90°nubes dispersas
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alicia Machado critica a Miss Universe Puerto Rico 2025: “Le falta alegría”

La exreina venezolana, sin embargo, borró el comentario en la red social Instagram

30 de septiembre de 2025 - 2:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alicia Machado fue la capitana del equipo Esmeralda en "Miss Universe Latina: el reality". (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El presidente de Miss Universe, Raúl Rocha, recibió ayer a la Miss Universe Puerto Rico 2025, Zashely Alicea en las oficinas centrales de la organización, en México. Según se pudo apreciar en las redes sociales, la beldad boricua deslumbró y fue tratada como toda una reina.



La jornada comenzó con la entrega de un ramo de rosas blancas. Después, la joven de 25 años pasó a conocer el espacio y toda la historia que encierra.

Al igual que otras aspirantes, Alicea pudo conversar con Rocha, quien se mostró interesado en cada respuesta de la representante de Dorado en Miss Universe Puerto Rico 2025. Como era de esperarse, también había agendada una cita con Osmel Sousa, presidente asesor de la organización.

“Hoy nos visitó a la oficina nada más ni nada menos que Miss Universe Puerto Rico 2025. ¡Bellísima!”, reaccionó el Zar de la Belleza.

En una publicación aparte, Sousa reveló que separó un espacio para darle “unos tips a Zashely para que llegue bien preparada a Tailandia”. Tanto la audiencia como la boricua recibieron los consejos con mucho agradecimiento.

“Anotado. Gracias Osmel. Un fuerte abrazo”, comentó Alicea.

Entre los comentarios, sin embargo, hubo uno que causó revuelo. Las palabras fueron de la exreina venezolana Alicia Machado.

“Escuchen muchachas, escuchen. Cogen unas mañas de caminar. Muy tiesa, le falta alegría”, resaltó.

Horas después, la actriz borró el comentario. Una usuaria de Instagram logró responderle. “¿Que le falta alegría? Bueno, pues, no la conoces ni la has visto en su ‘performance’”, puntualizó.

Con música, ambiente de fiesta y el calor de su gente, los doradeños le dieron un merecido recibimiento el viernes a la soberana, Zashely Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025.La representante de la belleza boricua fue escoltada por una extensa comitiva, durante un recorrido por las calles de su pueblo, que se extendió por unas dos horas.Con su jovialidad y simpatía durante el evento, Zashely se ganó el corazón de los doradeños, que se robaron el suyo con los detalles para celebrar a su soberana.
1 / 11 | Por todo lo alto, doradeños reciben a su reina. Con música, ambiente de fiesta y el calor de su gente, los doradeños le dieron un merecido recibimiento el viernes a la soberana, Zashely Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025. - Suministrada/ Jean Ayala, Wapa TV

Alicia MachadoZashely Alicea RiveraMiss Universe Puerto RicoMiss UniverseOsmel Sousa
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
El diario de hoy
martes, 30 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
