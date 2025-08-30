Opinión
30 de agosto de 2025
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres revela que le gustan los “feos”: “Tienen una labia que te envuelven”

La exreina de belleza habló en “Hoy día” de Telemundo de sus amores del pasado y cómo la conquistaron

30 de agosto de 2025 - 5:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres fue Miss Universe 1993. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Dayanara Torres confesó que se ha enamorado de varios “feos” en el pasado. La ex Miss Universe puertorriqueña, quien estuvo casada con el salsero Marc Anthony, reveló: “yo desde pequeña siempre tuve en mi mente que si era muy guapo no iba a ser leal. Lo que me ha pasado de adulta es que estos hombres que no son tan agraciados tienen una labia que te envuelve en tres segundos. ¡Y si me hace reír peor!”

RELACIONADAS

En “Hoy día” de Telemundo debatieron el “shreking”. “Esto deviene del personaje de ‘Shrek’, el personaje feo”, explicó la psicóloga Jennifer Florez. “Significa que yo escojo a una pareja diciendo: ‘este no está tan atractivo, es feo y eso me da la falsa ilusión de considerar que entre menos atractivo sea esto me da a mí una pseudo seguridad de que habrá más fidelidad, más compromiso porque no es tan bonito, en apariencia no me da la talla”.

La madre de Christian y Ryan no reveló nombres, pero admitió: “yo he tenido largas relaciones con personas así”. La toalteña confesó que la personalidad la atrapa: “me encantan que sean así, que tengan otras habilidades en diferentes áreas: cómo me hablen, cómo me hagan reír”.

Carlos Calderón le preguntó “¿los empiezas a ver guapos, el cerebro te engaña?” Torres contestó sobre la belleza física: “Nunca ha sido algo que es importante para mí”. Además, aseguró que si un hombre más atractivo se para al lado del “feo” que ella ama: “no me interesaría el guapo”.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
