Dayanara Torres revela que le gustan los “feos”: “Tienen una labia que te envuelven”

Dayanara Torres confesó que se ha enamorado de varios “feos” en el pasado. La ex Miss Universe puertorriqueña, quien estuvo casada con el salsero Marc Anthony, reveló: “yo desde pequeña siempre tuve en mi mente que si era muy guapo no iba a ser leal. Lo que me ha pasado de adulta es que estos hombres que no son tan agraciados tienen una labia que te envuelve en tres segundos. ¡Y si me hace reír peor!”

En “Hoy día” de Telemundo debatieron el “shreking”. “Esto deviene del personaje de ‘Shrek’, el personaje feo”, explicó la psicóloga Jennifer Florez. “Significa que yo escojo a una pareja diciendo: ‘este no está tan atractivo, es feo y eso me da la falsa ilusión de considerar que entre menos atractivo sea esto me da a mí una pseudo seguridad de que habrá más fidelidad, más compromiso porque no es tan bonito, en apariencia no me da la talla”.

La madre de Christian y Ryan no reveló nombres, pero admitió: “yo he tenido largas relaciones con personas así”. La toalteña confesó que la personalidad la atrapa: “me encantan que sean así, que tengan otras habilidades en diferentes áreas: cómo me hablen, cómo me hagan reír”.

Carlos Calderón le preguntó “¿los empiezas a ver guapos, el cerebro te engaña?” Torres contestó sobre la belleza física: “Nunca ha sido algo que es importante para mí”. Además, aseguró que si un hombre más atractivo se para al lado del “feo” que ella ama: “no me interesaría el guapo”.