“Lo sacó de mí”: Dayanara Torres celebra el talento artístico de su hijo Ryan Muñiz

Como bien dice el famoso refrán: “Hijo de tigre, pintito”. Y es que el modelo Ryan Muñiz, el hijo menor de los puertorriqueños Marc Anthony y Dayanara Torres, está dando pasos firmes en el mundo del espectáculo y tiene orgullosos a sus padres, especialmente a la Miss Universe 1993, quien asegura que tiene de dónde heredarlo.

Las expresiones de Torres surgieron durante su reciente participación como conductora invitada en el programa “Hoy Día”, de Telemundo, donde reseñaron la entrevista que tuvo el joven de 21 años con Magacín, para hablar sobre su familia, su conexión con Puerto Rico y sus facetas profesionales.

“Tan bello. Es que le encanta, le fascina todo este mundo del modelaje”, aseguró orgullosa Torres. “Y fíjate que él siempre ha sido el timidito de la casa, pero le pones una cámara y saca poses, y es tan natural”, añadió.

En medio de la conversación con los presentadores Clovis Nienow y Carlos Calderón, donde halagaron los rasgos físicos de Muñiz, la reina de belleza comentó entre risas: “Lo sacó de mí”.

“Estoy feliz, feliz, porque está emprendiendo camino y volando… Qué belleza ver a mi hijo haciendo lo que le gusta”, culminó la también actriz.

Cabe destacar que en las redes sociales destacan también su parecido a su progenitor, especialmente por su larga melena, como la que usaba el salsero en su época de juventud. “Ese nene es bello. Tiene la belleza de su mamá y el piquete de su papá”, son solo algunos de los cientos de comentarios.

El pasado 23 de agosto, el joven músico expresó a Magacín sus planes para construir su carrera profesional.

“Ahora mismo estoy pensando mucho en la música, quiero seguir conociendo gente y experimentando. Con la ropa, si me quedo en esto, seguiré modelando. Es como un ciclo, una cosa a la vez”, afirmó Muñiz.