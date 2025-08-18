Opinión
18 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
Farándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres reaparece en redes y lo comparan con su papá

Así luce Ryan Muñiz, quien recientemente cumplió 21 años de edad

18 de agosto de 2025 - 9:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres y Marc Anthony. (el nuevo dia)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ryan Muñiz, el hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, reapareció en las redes sociales tras cumplir sus 21 primaveras con una imagen que ha asombrado a sus seguidores.



El joven ha mantenido su icónica cabellera larga, pero en la foto luce unos lentes, chaqueta y pantalón negros. El abrigo oscuro esconde una camisa blanca lisa, que combina con sus zapatos del mismo color.

El aspecto del juvenil orilló a sus seguidores a compararlo con su padre a cuando tenía la misma edad. “El twin (gemelo) del padre”, dijo una cibernauta. “Así mismo era el padre cuando era joven, igualitos”, añadió otra.

La melena larga abona a las semejanzas con su progenitor porque así era cómo el boricua peinaba su pelo durante su juventud.

Ryan aparece luciendo el “outfit” sobre un sillón negro en distintas poses, como una sesión de modelaje, lo que provocó otros comentarios como: “Ese nene es bello. Tiene la belleza de su mamá y el piquete de su papá”.

Su madre, la Miss Universe 1993 le dio un “me gusta” a la publicación, que ya acumula más de 1,600 likes y casi 80 comentarios.

Marc Anthony tiene siete hijos, comparte dos con Dayanara, Ryan y Cristian, de 24 años.

Tags
Marc AnthonyDayanara TorresRedes socialesCumpleaños
ACERCA DEL AUTOR
La Prensa Gráfica / GDA
Pertenece al Grupo de Diarios América (GDA), una red de medios líderes fundada en 1991 que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina...
Entretenimiento
