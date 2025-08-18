Hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres reaparece en redes y lo comparan con su papá

Ryan Muñiz, el hijo menor de Marc Anthony y Dayanara Torres, reapareció en las redes sociales tras cumplir sus 21 primaveras con una imagen que ha asombrado a sus seguidores.

El joven ha mantenido su icónica cabellera larga, pero en la foto luce unos lentes, chaqueta y pantalón negros. El abrigo oscuro esconde una camisa blanca lisa, que combina con sus zapatos del mismo color.

El aspecto del juvenil orilló a sus seguidores a compararlo con su padre a cuando tenía la misma edad. “El twin (gemelo) del padre”, dijo una cibernauta. “Así mismo era el padre cuando era joven, igualitos”, añadió otra.

La melena larga abona a las semejanzas con su progenitor porque así era cómo el boricua peinaba su pelo durante su juventud.

Ryan aparece luciendo el “outfit” sobre un sillón negro en distintas poses, como una sesión de modelaje, lo que provocó otros comentarios como: “Ese nene es bello. Tiene la belleza de su mamá y el piquete de su papá”.

Su madre, la Miss Universe 1993 le dio un “me gusta” a la publicación, que ya acumula más de 1,600 likes y casi 80 comentarios.