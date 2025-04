“Pura magia” en el cumpleaños 50 de Dayanara Torres: contó con invitados de lujo

A través de sus redes sociales , Torres detalló: “Este año me transformó profundamente. Me recordó que la vida es un regalo frágil y poderoso. Que estamos aquí para vivir con plenitud, con el corazón abierto y sin miedo, porque cada día cuenta. Esa celebración fue un renacer. Una forma de agradecer por el presente, por estar aquí, por el privilegio que tengo de estar viva”.

“De ahora en adelante me prometo vivir con intención, con alegría y sin reservas. Me siento profundamente bendecida por estar rodeada de tanto amor. Su amor me arropa, me levanta y me recuerda que nunca estoy sola. Gracias a quienes han estado cerca, ese día, y a lo largo de los momentos más duros y más hermosos de estos últimos años. Este video es para ustedes. Los amo con el alma”, escribió.