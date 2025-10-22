Opinión
22 de octubre de 2025
79°nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se compromete Dayanara Torres: “Dije que sí”

La Miss Universe 1993 compartió una fotografía del anillo a través de las redes sociales

22 de octubre de 2025 - 3:47 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres ostentó el título de Miss Universe en 1993. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La semana pasada, la exreina de belleza boricua Dayanara Torres fue sorprendida midiéndose trajes de novia en Miami, Florida. Las imágenes desataron cientos de especulaciones en las redes sociales.

RELACIONADAS

Algunos aseguraron que se trataba de una sesión de fotos. Otros pensaron que se volvería a casar.

Luego, durante la tarde de hoy, miércoles, la Miss Universe 1993 acudió a sus redes sociales con una inesperada noticia. La toalteña de 50 años se comprometió.

“He asked... & I said Yes (Él preguntó y yo dije sí)”, fueron las palabras con las que la presentadora de televisión reveló que abandonará la soltería. También incluyó una fotografía del anillo.

Amigos, familiares y colegas de la industria no tardaron en felicitar y enviar sus buenos deseos a la modelo. Hasta el momento se desconoce la identidad del prometido de la puertorriqueña.

A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. “Creo que tengo de todo un poco, hay días en los que me siento más tranquila, más seria, otros días más sensual”, enfatiza Dayanara Torres. “Siempre vi la vida como una aventura. Sin miedos, sin dudas siempre mirando al futuro”, destaca Dayanara Torres.
1 / 7 | Dayanara Torres: en plena evolución. A sus 48 años, Dayanara se proyecta segura de sí misma y en control de su vida. - Nolan Rivera
Tags
Dayanara TorresBodas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
