Se compromete Dayanara Torres: “Dije que sí”

La semana pasada, la exreina de belleza boricua Dayanara Torres fue sorprendida midiéndose trajes de novia en Miami, Florida. Las imágenes desataron cientos de especulaciones en las redes sociales.

Algunos aseguraron que se trataba de una sesión de fotos. Otros pensaron que se volvería a casar.

Luego, durante la tarde de hoy, miércoles, la Miss Universe 1993 acudió a sus redes sociales con una inesperada noticia. La toalteña de 50 años se comprometió.

“He asked... & I said Yes (Él preguntó y yo dije sí)”, fueron las palabras con las que la presentadora de televisión reveló que abandonará la soltería. También incluyó una fotografía del anillo.

Amigos, familiares y colegas de la industria no tardaron en felicitar y enviar sus buenos deseos a la modelo. Hasta el momento se desconoce la identidad del prometido de la puertorriqueña.