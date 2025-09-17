Casper Smart se reencuentra con Dayanara: “Es hora de que hagamos algunos videos nuevos”

En la pista de “Mira quién baila” de Univision no solo nacieron historias de amor… también surgieron amistades verdaderas, de esas que duran para siempre.

Tal es el caso Dayanara Torres y Casper Smart, quienes se hicieron buenos amigos en el “reality show” de Univision. Ambos se conocieron en la séptima temporada, cuando formaron parte del panel de los jueces.

Desde entonces, además de compartir la pasión por el baile, las celebridades se han apoyado mutuamente en las situaciones más difíciles. Uno de los momentos más conmovedores de esta amistad fue en febrero de 2019, cuando la modelo estaba recién operada y acudió al “show” de “MQB”. Como le costaba trabajo caminar por los puntos de la cirugía, el bailarín se apresuró a ayudarla.

Esta tarde, después de un largo período sin dejarse ver juntos, la icónica pareja de amigos reapareció en las redes sociales. En la publicación se mostraron al ritmo de la música.

“Creo que es hora de que Dayanara y yo hagamos algunos videos nuevos y nos traigamos de vuelta a ‘Mira quién baila”.