Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
17 de septiembre de 2025
79°despejado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Casper Smart se reencuentra con Dayanara: “Es hora de que hagamos algunos videos nuevos”

La amistad del bailarín y la exreina de belleza puertorriqueña nació en “Mira quién baila” de Univision

17 de septiembre de 2025 - 8:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Casper Smart y Dayanara Torres comparten una amistad especial. (Archivo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

En la pista de “Mira quién baila” de Univision no solo nacieron historias de amor… también surgieron amistades verdaderas, de esas que duran para siempre.

RELACIONADAS

Tal es el caso Dayanara Torres y Casper Smart, quienes se hicieron buenos amigos en el “reality show” de Univision. Ambos se conocieron en la séptima temporada, cuando formaron parte del panel de los jueces.

Desde entonces, además de compartir la pasión por el baile, las celebridades se han apoyado mutuamente en las situaciones más difíciles. Uno de los momentos más conmovedores de esta amistad fue en febrero de 2019, cuando la modelo estaba recién operada y acudió al “show” de “MQB”. Como le costaba trabajo caminar por los puntos de la cirugía, el bailarín se apresuró a ayudarla.

Esta tarde, después de un largo período sin dejarse ver juntos, la icónica pareja de amigos reapareció en las redes sociales. En la publicación se mostraron al ritmo de la música.

“Creo que es hora de que Dayanara y yo hagamos algunos videos nuevos y nos traigamos de vuelta a ‘Mira quién baila”.

El novio de Jennifer López derrotó al rapero Wisin en un partido amistoso por los niños de SER. (xavier.araujo@gfrmedia.com)El coreógrafo ganó por pela 44 a 18. (xavier.araujo@gfrmedia.com)El Flag Football contrario al football americano no tiene contacto físico sino que se juega quitándose la bandera.(xavier.araujo@gfrmedia.com)
1 / 9 | Casper Smart se une a Wisin en partido amistoso. El novio de Jennifer López derrotó al rapero Wisin en un partido amistoso por los niños de SER. (xavier.araujo@gfrmedia.com)

Tags
Dayanara TorresCasper SmartMira Quién Baila
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 16 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: