Últimas Noticias
8 de noviembre de 2025
87°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dayanara Torres regresa a Miss Universe con un nuevo rol

A través de sus redes sociales, la exreina de belleza boricua reveló que estará presente en el certamen internacional que se celebrará en Tailandia

8 de noviembre de 2025 - 3:01 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dayanara Torres se expresó públicamente sobre el altercado entre el directivo Nawat Itsaragrisil y Miss México 2025, Fátima Bosch. (VANESSA SERRA DIAZ)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Dayanara Torres, Miss Universe 1993, conoce de cerca el popular certamen internacional. Por eso, no dudó en salir en defensa del mismo para separar el altercado vivido recientemente entre el directivo Nawat Itsaragrisil y Miss México 2025, Fátima Bosch. La toalteña subrayó que el caso está totalmente aislado con lo que realmente es la organización.

La modelo, quien funge como coanimadora de “La mesa caliente” de Telemundo, utilizó las cámaras del vespertino para compartir su sentir. Desde su silla apoyó y resaltó el buen papel de Miss Universe y le quitó la responsabilidad de lo ocurrido en estos días.

“Yo quiero que la gente entienda que esto que pasó no tiene nada que ver con el concurso. Esto es un evento aparte de los organizadores de Tailandia y por siempre mi apoyo total porque yo creo que hasta el sol de hoy, yo estoy sentada aquí es por el Miss Universo”, expresó. “Esta plataforma siempre promueve el respeto a la igualdad, al empoderamiento de la mujer y todos esos valores con los que yo crecí”, agregó.

Hoy, sábado, la actriz acudió a sus redes sociales para revelar el nuevo rol que desempeñará en la próxima edición del concurso. La boricua participará como comentarista.

“¡Qué emoción! Ser invitada a ser ‘commentary host’ en el certamen de Miss Universe de este año es un honor increíble. En 1993 esta plataforma me abrió puertas que nunca imaginé y cambió el rumbo de mi vida. He tenido el privilegio de regresar varias veces como jurado, y ahora, volver en este nuevo rol se siente muy hermoso. Allí estaré, regresando a Tailandia, celebrando la fuerza y los sueños de cada mujer en ese escenario", puntualizó.

Miss Universe 2025 será el jueves, 20 de noviembre. Allí, Zashely Alicea Rivera, Miss Puerto Rico 2025, se medirá ante 130 aspirantes en busca de la sexta corona universal para la isla.

Portada del sábado 22 de mayo de 1993 de El Nuevo Día reseñando el triunfo histórico de Dayanara Torres en el Miss Universe: la más bella del universo.Dayanara firmó el afiche que fue publicado en las páginas centrales de El Nuevo Día el domingo, 23 de mayo de 1993.El 10 de mayo de 1994, Dayanara coronó a su sucesora Sushmita Sen, de India, como Miss Universe 1994 en Pasay, Filipinas.
1 / 27 | A 30 años de su triunfo: El Nuevo Día conmemora la histórica victoria de Dayanara Torres en Miss Universe. Portada del sábado 22 de mayo de 1993 de El Nuevo Día reseñando el triunfo histórico de Dayanara Torres en el Miss Universe: la más bella del universo. - Archivo Histórico GFR Media
Miss Universe Puerto RicoMiss UniverseDayanara TorresTailandia
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
