21 de noviembre de 2025
Entretenimiento
Suscriptores
Zashely Alicea se inspira en el cisne blanco para su traje de gala en Miss Universe 2025

Lució un diseño que tomó más de 200 horas de trabajo artesanal

21 de noviembre de 2025 - 11:34 PM

Zashely Alicea llevó al universo un vestido plateado con una capa color blanco, del diseñador Javier Moreno. (Captura de pantalla. )
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Miss Universe Puerto Rico, Zashely Alicea Rivera, lució radiante en el desfile de traje de gala del Miss Universe 2025 con un diseño del puertorriqueño Javier Moreno.

Alicea Rivera hizo una pasarela impecable, al estar en ese selecto grupo de 12 candidatas, de entre 120 participantes. Sin embargo, luego de su desfile no logró pasar a la ronda de la cinco finalistas.

La creación exclusiva a manos del fundador de Javmor, tomó más de 200 horas de trabajo artesanal, informó la organización de Miss Universe Puerto Rico.

“Crear esta pieza para Zashely ha sido un privilegio, no solo por su talento, sino por su entrega”, expresó Moreno. “Su participación activa, su intuición estética y su disciplina permitieron que el diseño evolucionara exactamente hacia lo que imaginamos desde el primer boceto”.

La propuesta fue concebida como una extensión natural de la estética que ha unido creativamente a Moreno y Alicea desde su triunfo en el certamen local. En esta ocasión, ambos elevaron la visión inicial con un diseño inspirado en el ballet clásico, particularmente en la pureza y fuerza del cisne blanco, una figura que refleja la disciplina, el porte y la delicadeza escénica de la joven bailarina.

El vestido, confeccionado en tul bordado en lentejuelas plateadas, utiliza un tono seleccionado para resaltar la calidez de la piel de la reina y envolverla en un aura de modernidad y sofisticación. La pieza se construye sobre una estructura de patrón reconfigurado para moldear con precisión la figura, mientras cristales checos transparentes y plateados —aplicados uno a uno— generan un efecto de brillo líquido que se intensifica con cada movimiento.

La falda, de corte sirena, incorpora un estudio geométrico de líneas diagonales, horizontales y verticales que aportan esculpido, realce y longitud óptica, logrando una silueta fluida pero poderosa. La cintura se trabaja con tul ilusión a tono de piel, lo que permite un acabado limpio y sin interrupciones visibles.

En la parte superior, el diseño presenta una ilusión que varía entre strapless y off-shoulders según el ángulo, acompañada de un escote profundo que añade sensualidad sin perder equilibrio con la sobriedad del conjunto. Aunque el textil incluía lentejuelas, el vestido fue enriquecido con aproximadamente 200 horas de aplicación de cristales adicionales, aumentando su dimensión y lujo artesanal.

El “look” culmina con una capa de organza líquida blanca, ligera y etérea, rematada con plumas de avestruz que aportan textura y presencia escénica. Esta pieza fue replicada por completo para que Zashely pudiera ensayar su manejo desde el inicio del proceso, garantizando que la caída, el ritmo y el movimiento de la capa intensifiquen la narrativa visual en escena.

Con este diseño, la representante puertorriqueña se prepara para llevar a Bangkok una propuesta de moda que celebra no solo la belleza y destreza artística que la distinguen, sino también la complicidad creativa que ha marcado su camino hacia Miss Universe 2025.

