Edra Soto regresa a Puerto Rico con una exhibición marcada por la memoria, la diáspora y el hogar

Después de más de dos décadas viviendo en Chicago, la artista puertorriqueña Edra Soto regresó al Museo de Arte de Puerto Rico (MAPR) con una exhibición profundamente íntima y cargada de memoria. “El lugar de la morada”, abierta al público hasta diciembre de 2026, reúne esculturas, instalaciones y piezas arquitectónicas que nacen de la experiencia de emigrar, recordar y volver a mirar a Puerto Rico desde la distancia.

Para Soto, regresar a exhibir en la isla representa mucho más que una nueva muestra artística. Es una especie de regreso emocional a los espacios que marcaron su infancia y a las imágenes que continúan definiendo su obra. “Esta exhibición es como un ‘homecoming’ para mí, porque han pasado más de 20 años desde que tuve mi primera pieza de videoarte en el MAPR en una muestra que se llamó ‘Rhythm Nation’”, explicó la artista durante una entrevista telefónica desde su hogar en Chicago. “Mi vida y mi obra han cambiado muchísimo. Cuando me invitaron me sentí muy honrada, porque ha sido una experiencia increíble y una oportunidad de traer mi trabajo a Puerto Rico, además de colaborar con otros artistas puertorriqueños”.

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La artista Edra Soto nació en San Juan y ha pasado cerca de la mitad de su vida en Chicago. (PaulGallo)

En el caso de la exhibición “El lugar de la morada”, todo aquel que la visite verá piezas de arte con elementos arquitectónicos familiares desde el punto de vista de esta artista que emigró a Chicago a completar sus estudios universitarios, pero que terminó siendo su hogar desde ese momento.

“Las piezas que componen esta exhibición intentan relatar mi historia en la diáspora. Como persona que emigró de Puerto Rico, en el ir y venir de Chicago a Puerto Rico, mi experiencia puertorriqueña se amplificó”, expresó Soto, quien estudió arte en The School of the Art Institute of Chicago. “Para este trabajo seleccioné las rejas, que son los elementos decorativos y motivos que vienen de las residencias de la clase trabajadora puertorriqueña. Es un elemento que utilizo para simbolizar mi origen en Puerto Rico como clase trabajadora, y para celebrar, representar y abogar por ella”.

De hecho, Soto lleva trabajando por más de 10 años en un proyecto que lleva de nombre “Graft” donde la reja en acero toma protagonismo y cuyas piezas se han presentado en los museos más importantes en Estados Unidos, incluyendo en el Parque Central de Nueva York.

Distintas experiencias

La exhibición en el MAPR está organizada como un recorrido de experiencias y memorias personales. Por eso, una de las primeras piezas que recibe al visitante es una gran cruz inspirada en una reja observada en una casa de Dorado, pueblo donde vivió su madre durante sus últimos años de vida. La pieza está dividida en cuatro partes y funciona como símbolo de dirección y desplazamiento, una especie de brújula emocional vinculada a la experiencia migratoria.

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Dentro de la muestra también destacan dos columnas tituladas “Entrelazadas”, creadas específicamente para esta exhibición y que posteriormente serán donadas por Soto al museo.

Las columnas tituladas "Entrelazadas" serán donadas por la artista al Museo de Arte de Puerto Rico una vez termine la exhibición. (Foto: Wyatt Mitchell) (Suministrada)

Además, el público podrá recorrer la instalación “Por la señal”, ubicada bajo la claraboya de la galería. Allí se presentan esculturas construidas con maderas, plásticos y artefactos encontrados. La serie nació durante los últimos años de vida de su madre y llevó a la artista a reflexionar sobre la religión, la familia y las enseñanzas heredadas. Como elemento curioso, al acercarse a la pieza y mirar por un pequeño hueco, se verán distintas imágenes fotográficas. “Todas estas imágenes fueron capturadas en Puerto Rico durante mis viajes. Ocurre que cada vez que visito la isla, me imagino que soy una turista, ejerciendo esa perspectiva en la que miro a Puerto Rico con nuevos ojos y cuestiono la identidad cultural y lo que significa su valor cultural”, añadió la puertorriqueña.

En otra de las paredes de la exhibición, una pieza en forma de cruz, hecha en una reja con cuatro divisiones, donde reposan cuatro caracoles. A simple vista, la obra parece sencilla, pero al acercarse se descubre que esos caracoles son reproducciones de una pieza creada años atrás por la madre del artista. “En mi memoria existe la imagen de mi madre limpiando el caracol con una esponja de cerámica antes de quemarla. Es la única pieza de esa colección de cerámica comercial que he reproducido”, añadió la artista, quien fundó en 2012 el proyecto The Franklin, en Chicago. “No la hice realmente pensando en que iba a entrar en mi trabajo, pero como fue el año en que mi mamá murió, quería crear algo que me hiciera conectar con ella de una manera más profunda”.

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A simple vista, la obra parece sencilla, pero al acercarse se descubre que esos caracoles son reproducciones de una pieza creada años atrás por la madre del artista. (Foto: Wyatt Mitchell) (Suministrada)

Otra de las secciones más personales de la exhibición es “El legado familiar”, compuesta por más de 40 piezas de cerámica comercial pertenecientes a un negocio que tuvieron sus padres en Puerto Rico en la década de 1970. Muchas de esas piezas permanecieron guardadas durante más de 30 años en el garaje de la casa familiar en la Urbanización San Gerardo, en Cupey, comunidad que también inspiró gran parte de su trabajo arquitectónico.

“El legado familiar”, compuesta por más de 40 piezas de cerámica comercial pertenecientes a un negocio que tuvieron sus padres en Puerto Rico en la década de 1970. (Foto: Wyatt Mitchell) (Suministrada)

La muestra incorpora además obras de las artistas puertorriqueñas Natalia Sánchez, Marisol Ruiz, Ada del Pilar Ortiz y Nora Maite Nieves, quienes también exploran la arquitectura residencial puertorriqueña desde distintas perspectivas.

Presente en varios museos

Actualmente varias piezas de arte de Soto están en exhibición en distintos museos en Estados Unidos. Por ejemplo, en estos momentos presenta otra versión de ‘The Place of Dwelling’ en el Kemper Museum of Contemporary Art, en Kansas. La artista también participa en la exhibición “Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón” en el Museum of Contemporary Art, en Chicago, curada por la puertorriqueña Carla Acevedo Yates.