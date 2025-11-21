Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
21 de noviembre de 2025
76°lluvia moderada
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Tu país te aplaude”: Wapa Televisión celebra a Miss Universe Puerto Rico 2025

Zashely Nicole Alicea Rivera ocupó un lugar en el “Top 12″ de Miss Universe

21 de noviembre de 2025 - 12:09 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Nicole Alicea tiene 26 años. (Pablo Martínez Rodríguez)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El apoyo de toda la isla ha sido palpable durante la participación de Zashely Alicea Rivera en Miss Universe 2025. Ha servido de muestra de cómo una reina de belleza puede unir a todos en torno a una causa común: el orgullo de representar a su tierra.

RELACIONADAS

Aunque la beldad de 26 años no avanzó al “Top 5″ de la edición 74 del concurso, logró acaparar la atención desde antes de pisar Tailandia. En cada acción y palabra la bailarina demostró su fuerza y carisma, lo que la posicionó como una de las aspirantes más seguidas.

Lo anterior, Wapa Televisión, casa de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, lo conoce. Tras concluir la participación de la puertorriqueña, el canal publicó palabras de agradecimiento para la soberana en sus plataformas sociales.

“Eres y siempre serás nuestra reina. Gracias, Zashely, por representar a Puerto Rico por todo lo alto. Tu país te aplaude, te abraza y, sobre todo, te agradece tu arduo trabajo, dedicación y amor por esta Isla que tanto te quiere”, lee el mensaje.

Cabe destacar que esta fue la octava clasificación consecutiva de Puerto Rico en la historia del certamen. Esto también significa una victoria para Alicea y para la organización local.

El jurado de Miss Universe 2025 estuvo compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, el pintor brasileño Romero Britto, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la badmintonista india Saina Nehwal, Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee y el cantante filipino Louie Heredia.

Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia.Miss Puerto Rico, Zashely Alicea. Para el vestido de gala, Alicea Rivera optó por el tono dorado, del diseñador GL Garlate de Tailandi
1 / 13 | Las capas que dominaron la pasarela de la preliminar de Miss Universe . Las capas dominaron en el desfile de traje de gala en la preliminar de Miss Universe 2025, celebrado en Tailandia. - PRASAD PATHAK
Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoZashely Alicea RiveraWapa TV
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 21 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: