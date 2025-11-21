“Tu país te aplaude”: Wapa Televisión celebra a Miss Universe Puerto Rico 2025
Zashely Nicole Alicea Rivera ocupó un lugar en el “Top 12″ de Miss Universe
21 de noviembre de 2025 - 12:09 AM
El apoyo de toda la isla ha sido palpable durante la participación de Zashely Alicea Rivera en Miss Universe 2025. Ha servido de muestra de cómo una reina de belleza puede unir a todos en torno a una causa común: el orgullo de representar a su tierra.
Aunque la beldad de 26 años no avanzó al “Top 5″ de la edición 74 del concurso, logró acaparar la atención desde antes de pisar Tailandia. En cada acción y palabra la bailarina demostró su fuerza y carisma, lo que la posicionó como una de las aspirantes más seguidas.
Lo anterior, Wapa Televisión, casa de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico, lo conoce. Tras concluir la participación de la puertorriqueña, el canal publicó palabras de agradecimiento para la soberana en sus plataformas sociales.
“Eres y siempre serás nuestra reina. Gracias, Zashely, por representar a Puerto Rico por todo lo alto. Tu país te aplaude, te abraza y, sobre todo, te agradece tu arduo trabajo, dedicación y amor por esta Isla que tanto te quiere”, lee el mensaje.
Cabe destacar que esta fue la octava clasificación consecutiva de Puerto Rico en la historia del certamen. Esto también significa una victoria para Alicea y para la organización local.
El jurado de Miss Universe 2025 estuvo compuesto por la Miss Universe 2020, Andrea Meza, la modelo y empresaria venezolana Sharon Fonseca, el pintor brasileño Romero Britto, el periodista y escritor cubano Ismael Cala, la badmintonista india Saina Nehwal, Miss Tailandia 1998, Chalida Thaochalee y el cantante filipino Louie Heredia.
