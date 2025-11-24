Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
24 de noviembre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Costa de Marfil renuncia a su título regional y se desvincula de Miss Universe

Olivia Yacé hizo el anuncio este lunes en su “deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria”

24 de noviembre de 2025 - 11:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, durante el desfile en traje de baño en la edición 74 del Miss Universe en Tailandia. (Agencia EFE)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025, Olivia Yacé, sorprendió este lunes al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con el Comité de Miss Universe, cuya edición 74 fue celebrada el pasado jueves en Tailandia.

RELACIONADAS

En un mensaje publicado en Instagram, Yacé explicó que su decisión nace de un deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó.

Asimismo, Yacé recalcó que su mayor aspiración es ser un modelo para las nuevas generaciones.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales.Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, manifestó.

De igual modo, felicitó a la nueva Miss Universe, la mexicana Fátima Bosch, y le deseó una pronta recuperación a Miss Jamaica, Gabrielle Henry, quien sufrió una aparatosa caída en la ronda preliminar.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza”, sostuvo.

Cabe destacar que Yacé figuraba entre las favoritas para ganar Miss Universe 2025 y que llegó hasta el cuadro de las 5 finalistas. Sin embargo, aunque tuvo una respuesta elocuente y acertada, superior a otras candidatas, fue elegida para ocupar la posición de cuarta finalista.

Mientras, la representante de México se alzó con la corona entre controversias por un incidente que tuvo con el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y los presuntos vínculos empresariales de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con el presidente de Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha Cantú.

Rocha Cantú negó este lunes las acusaciones de fraude y anunció acciones legales contra medios que hayan difundido informaciones que considere difamatorias.

Tags
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 24 de noviembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: