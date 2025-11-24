Miss Costa de Marfil renuncia a su título regional y se desvincula de Miss Universe

La representante de Costa de Marfil en Miss Universe 2025, Olivia Yacé, sorprendió este lunes al anunciar su renuncia al título de Miss Universe África y Oceanía y a cualquier futura vinculación con el Comité de Miss Universe, cuya edición 74 fue celebrada el pasado jueves en Tailandia.

En un mensaje publicado en Instagram, Yacé explicó que su decisión nace de un deseo de mantenerse fiel a los valores que han guiado su trayectoria.

“Fui testigo de primera mano de que era capaz de lograr grandes cosas a pesar de la adversidad. Pero, para continuar por este camino, debo mantenerme fiel a mis valores: respeto, dignidad, excelencia e igualdad de oportunidades, los pilares más fuertes que me guían”, expresó.

Asimismo, Yacé recalcó que su mayor aspiración es ser un modelo para las nuevas generaciones.

“Como dije en el escenario, mi mayor deseo es ser un modelo a seguir para la nueva generación, especialmente para las niñas jóvenes. Las animo a superar sus límites, a entrar con confianza en espacios donde creen que no pertenecen y a abrazar con orgullo su identidad”, afirmó.

“Alejarme de este rol reducido de Miss Universe África y Oceanía me permitirá dedicarme plenamente a defender los valores que considero fundamentales.Hago un llamado a las comunidades negra, africana, caribeña, americana y afrodescendiente: continúen entrando en espacios donde no se espera su presencia. Abramos el camino para los hermanos y hermanas que nos seguirán. Nunca permitan que alguien defina quiénes somos o limite nuestro potencial. Nuestra presencia importa, y nuestras voces deben ser escuchadas”, manifestó.

“Estoy profundamente agradecida por el apoyo que he recibido y por las experiencias inolvidables que me han formado. Ahora continuaré mi camino de manera diferente, con la misma determinación de elevar e inspirar. Gracias a todos los que han sido parte de esta excepcional aventura. Sigamos defendiendo nuestros valores y luchando juntos por la grandeza”, sostuvo.

Cabe destacar que Yacé figuraba entre las favoritas para ganar Miss Universe 2025 y que llegó hasta el cuadro de las 5 finalistas. Sin embargo, aunque tuvo una respuesta elocuente y acertada, superior a otras candidatas, fue elegida para ocupar la posición de cuarta finalista.

Mientras, la representante de México se alzó con la corona entre controversias por un incidente que tuvo con el director de Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil, y los presuntos vínculos empresariales de su padre, Bernardo Bosch Hernández, con el presidente de Miss Universe, el mexicano Raúl Rocha Cantú.