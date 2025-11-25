“Porque gané”: Fátima Bosch denuncia insultos y amenazas tras convertirse en Miss Universe

En medio de la polémica que rodea los resultados de la edición 74 de Miss Universe, la recién coronada Fátima Bosch rompió el silencio ante las acusaciones de fraude tras su triunfo, así como ante las amenazas que ha recibido en las redes sociales.

“Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que los demás piensen de ti. Dios conoce tu corazón”, publicó la mexicana, acompañada de varias fotografías llevando la tiara Luz del Infinito —o Lumière de l’Infini— y la banda de Miss Universe.

Luego, recurrió a sus historias de Instagram para exponer los mensajes violentos y amenazas que ha recibido desde que fue coronada como la mujer “más bella del universo”.

“En los últimos días, he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoces? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y autoestima, y esto no me derrumba, pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques”, reflexionó Bosch sobre la violencia contra la mujer, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

PUBLICIDAD

Recordemos que, a días de la noche final del certamen de belleza, el músico y miembro del jurado de Miss Universe 2025, Omar Harfouch, renunció acusando a la organización, entre otras cosas, de operar con un “voto secreto” y de favorecer a Bosch por vínculos entre su familia y Raúl Rocha Cantú, presidente de la marca.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe? La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

En cuanto a las acusaciones directas de Harfouch, Rocha insiste en que son falsas.

“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, enfatizó la reina de belleza, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la han apoyado.