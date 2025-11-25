Opinión
25 de noviembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Porque gané”: Fátima Bosch denuncia insultos y amenazas tras convertirse en Miss Universe

La nueva reina de belleza rompió el silencio tras acusaciones de fraude en el certamen de belleza

25 de noviembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss México Fatima Bosch celebra su victoria en el certamen Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, en la provincia de Nonthaburi, Tailandia, el viernes 21 de noviembre de 2025. (Foto AP/Sakchai Lalit) (The Associated Press)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

En medio de la polémica que rodea los resultados de la edición 74 de Miss Universe, la recién coronada Fátima Bosch rompió el silencio ante las acusaciones de fraude tras su triunfo, así como ante las amenazas que ha recibido en las redes sociales.

RELACIONADAS

“Lo que Dios sabe de ti es más importante que lo que los demás piensen de ti. Dios conoce tu corazón”, publicó la mexicana, acompañada de varias fotografías llevando la tiara Luz del Infinito —o Lumière de l’Infini— y la banda de Miss Universe.

Luego, recurrió a sus historias de Instagram para exponer los mensajes violentos y amenazas que ha recibido desde que fue coronada como la mujer “más bella del universo”.

“En los últimos días, he recibido insultos, ataques e incluso deseos de muerte por una sola razón: porque gané. ¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoces? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y autoestima, y esto no me derrumba, pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques”, reflexionó Bosch sobre la violencia contra la mujer, en el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el 25 de noviembre.

Recordemos que, a días de la noche final del certamen de belleza, el músico y miembro del jurado de Miss Universe 2025, Omar Harfouch, renunció acusando a la organización, entre otras cosas, de operar con un “voto secreto” y de favorecer a Bosch por vínculos entre su familia y Raúl Rocha Cantú, presidente de la marca.

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe?

La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

En cuanto a las acusaciones directas de Harfouch, Rocha insiste en que son falsas.

“Ningún ataque hará que me arrodille, ningún insulto apagará mi propósito. Porque cuando una mujer alza la voz, alzamos la voz todas. Cuando una mujer resiste, resistimos todas. Cuando una mujer gana, abre camino para miles más”, enfatizó la reina de belleza, quien aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la han apoyado.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
Fátima Bosch Miss Universe Certamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
