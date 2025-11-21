La respuesta de Fátima Bosch con la que conquistó el jurado de Miss Universe 2025
Las finalistas en del certamen internacional respondieron dos preguntas del jurado
21 de noviembre de 2025 - 7:37 AM
21 de noviembre de 2025 - 7:37 AM
La mexicana Fátima Bosch, la nueva Miss Universe 2025, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia.
Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,
“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.
Recordemos que protagonizó una tensa discusión el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil justo al inicio de la concentración. El pasado 3 de noviembre se produjo la disputa verbal de Nawat con Bosch, durante la ceremonia de entrega de bandas.
Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.
“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, expresó Bosch.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: