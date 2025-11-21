Opinión
21 de noviembre de 2025
80°nubes dispersas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

La respuesta de Fátima Bosch con la que conquistó el jurado de Miss Universe 2025

Las finalistas en del certamen internacional respondieron dos preguntas del jurado

21 de noviembre de 2025 - 7:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Miss Mexico Fatima Bosch answers questions during the final round of the 74th Miss Universe Beauty Pageant in Nonthaburi province, Thailand, Friday, Nov. 21, 2025. (AP Photo/Sakchai Lalit) (Sakchai Lalit)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La mexicana Fátima Bosch, la nueva Miss Universe 2025, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia.

Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,

“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.

Recordemos que protagonizó una tensa discusión el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil justo al inicio de la concentración. El pasado 3 de noviembre se produjo la disputa verbal de Nawat con Bosch, durante la ceremonia de entrega de bandas.

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe

La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.

Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, expresó Bosch.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. - Suministrada / Miss Universe Organization
Miss Universe
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
