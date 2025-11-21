La respuesta de Fátima Bosch con la que conquistó el jurado de Miss Universe 2025

La mexicana Fátima Bosch, la nueva Miss Universe 2025, subrayó que las mujeres que se paran de cualquier obstáculo, son las que hacen historia.

Esto durante la fase de preguntas a las cinco finalistas por la corona de belleza, en la que se le cuestionó los retos de ser mujer en el 2025 y cómo usaría el cetro para hacer un ambiente seguro para el sector femenino,

“Quiero alzar mi voz y ponerla al servicio de eso, más porque hoy en día estamos aquí para con la voz crear el cambio, porque somos mujeres que debemos pararnos, las mujeres que logramos pararnos con valentía, somos las que hacemos historia”, respondió durante la primera sesión de preguntas y respuestas.

Recordemos que protagonizó una tensa discusión el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil justo al inicio de la concentración. El pasado 3 de noviembre se produjo la disputa verbal de Nawat con Bosch, durante la ceremonia de entrega de bandas.

PUBLICIDAD

Captado en video: así humillaron a Fátima Bosch de México antes de ganar Miss Universe La organización enfrentó una crisis pública en medio de una alegada guerra de poder. Llamaron “tonta” a la reina mexicana en Tailandia, esta no se quedó callada y muchas concursantes la apoyaron. Así confrontaron al influyente empresario Nawat Itsaragrisi.

Ya en la segunda etapa, Fátima dijo que como Miss Universo empoderaría las niñas.

“Quiero decir que crean en el poder, en su autenticidad, en ustedes mismas, que su corazón importa y que nunca permitan que nadie te haga dudar de ti y tu valor, porque eres poderosa y tu voz necesita ser escuchada”, expresó Bosch.