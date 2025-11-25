Miss Estonia renuncia a su título y Miss Noruega apunta a fraude en el Miss Universe

Desde la coronación de Fátima Bosch como Miss Universe, la polémica en torno al certamen de belleza ha ido en aumento. No solo se ha acusado a la mexicana de hacer fraude para obtener su título; sino que varias de las candidatas que participaron han renunciado a la organización.

Brigitta Schaback, Miss Estonia y, más recientemente, Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, anunciaron a través de redes sociales su renuncia al título de representantes de sus naciones. Y aunque ninguna señaló directamente el triunfo de Bosch como uno de los motivos, sí coincidieron en expresar su decepción con la organización internacional.

En el caso de Schaback, todo comenzó con un mensaje en el que explicó que sus valores no se alineaban con los de la dirección nacional y que prefería continuar su labor a favor del empoderamiento femenino de manera independiente. Sin embargo, horas más tarde volvió a pronunciarse y reveló que la razón de fondo era mucho más profunda: el escándalo que ronda al certamen.

PUBLICIDAD

Lo que se vio: ¿por qué es tan controversial la coronación de México en Miss Universe? La verdad detrás de la polémica del triunfo de Fátima Bosch en Tailandia.

En un breve texto que compartió en sus historias de Instagram, la modelo aseguró que recibió la indicación de apoyar a la organización internacional, y como no estaba dispuesta, decidió dimitir.

“Lamentablemente, este año ocurrieron demasiados escándalos en el certamen Miss Universo y se me pidió que apoyara a la organización internacional de MU. Por esa razón, he decidido renunciar a mi título”, explicó.

En este mismo espacio, la exrepresentante expresó su total apoyo a la delegada de Costa de Marfil, quien minutos antes también se desvinculó del título y de la organización.

Briggita compartió la imagen del comunicado de la marfileña y escribió sobre él: “No soy la única. Esto debe significar algo.”

Por su lado, Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, señaló que el Top 10 ya se había elegido dos semanas antes del evento final.

“Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos. Era como: ‘¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?’”, dijo Lysglimt-Rødland, a través de un live de Instagram.

El comentario de la modelo noruega generó una ola de reacciones en redes sociales, donde fans del certamen debatieron si el concurso podría estar arreglado. Aunque la modelo no presentó pruebas ni señaló responsables, sus palabras bastaron para reabrir la conversación sobre un posible fraude en Miss Universo y sobre la legitimidad de la victoria de Fátima Bosch, quien apenas inicia sus días como reina.

PUBLICIDAD

Aunque hubo muchos momentos en los que las representantes brillaron, uno de los más virales fue cuando Lysglimt-Rødland desfiló en las preliminares con un traje típico inspirado en el salmón.

El atuendo consistía en un disfraz que imitaba el color y los ojos del pez. Al abrirlo, revelaba un tono naranja que simulaba el interior del salmón ya cocinado. La modelo complementó el look con un enterizo transparente que sorprendió a los asistentes.