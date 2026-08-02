Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
3 de agosto de 2026
83°Lluvias aisladas
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el “constante escrutinio público”

La artista ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud

2 de agosto de 2026 - 7:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ariana Grande. (Jordan Strauss)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira ‘The Eternal Sunshine Tour y finalmente no participará en el musical ‘Sunday in the Park with George’, en Londres, ante el “escrutinio público constante”, según informan este domingo diversos medios de la farándula.

RELACIONADAS

Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande “se alejará temporalmente de la vida pública” al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.

“Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante”, explicó este representante.

Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, “ha sido una experiencia maravillosa para ella”: “Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour”.

Ariana Grande en su más reciente videoclip.
Ariana Grande en su más reciente videoclip. (Captura)

En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.

La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, ‘Petal’, y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.

Una fuente cercana a la también actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos “es muy físico y requiere una gran capacidad atlética”, y aseguró que “actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche”.

La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical ‘Sunday in the Park with George’, en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en ‘Wicked’ Jonathan Bailey.

Tags
Ariana Grande
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 2 de agosto de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: