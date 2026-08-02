Sheynnis Palacios habla sobre su ruptura con Carlos Gómez: “Esa persona tenía red flags”

Por primera vez desde que confirmó en marzo el fin de su relación con Carlos Gómez, Sheynnis Palacios habló con detalle sobre el proceso que la llevó a tomar una de las decisiones más difíciles de su vida.

La Miss Universo 2023 reveló que un retiro espiritual, realizado en diciembre de 2025, marcó un antes y un después en su historia de amor con el venezolano tras casi dos años de relación.

“Yo me fui a un retiro espiritual. Fue algo que escribí un 31 de diciembre de 2025. Yo dije: ‘Definitivamente, aquí no más’”, relató Sheynnis en el pódcast Alma de Mujer, de OPA Canal 38 de Costa Rica, grabado semanas antes de que hiciera oficial su romance con Carlos Arias.

Según contó, la relación llegó a su límite e incluso su propio cuerpo le enviaba señales de que algo ya no estaba funcionando. “En tu cuerpo vas a sentir un vacío. Vas a sentir que algo no termina de fluir, por más que se intente”, afirmó.

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Fue entonces cuando tomó una decisión que hoy considera un acto de amor. “Mi muestra de amor más grande es soltándote’, porque sé lo que quiero, sé lo que merezco y también sé lo que ya no quiero”, recordó que le dijo a Carlos.

El retiro que cambió su vida

La exreina de belleza explicó que durante ese retiro espiritual se permitió enfrentar emociones que había guardado por mucho tiempo. “Me permití sentir, me permití tocar esas heridas y cerrarlas fue parte de ese momento”, declaró.

Al regresar, aseguró que comprendió que debía tomar una decisión pensando tanto en ella como en la otra persona.

“Ya era: ‘hay que tomar una decisión, por mí y por la otra parte’, porque cuando se toma una decisión que vincula a dos personas, sobre todo cuando estamos hablando de una ruptura, no puedes ser egoísta”, comentó.

Sin entrar en detalles, Sheynnis dejó claro que hubo situaciones que ya no podía seguir aceptando, aunque aclaró que la ruptura no estuvo relacionada con violencia.

“Sucedieron circunstancias que yo ya no podía sostener, que mis valores y mis principios no me permitían sostener más. No voy a decir que hubo maltrato, porque no fue así, pero simplemente ya no estaba para seguir”.

También reconoció que ninguna relación depende únicamente de una persona y admitió que ella tampoco era perfecta. “Esa persona tenía red flags, pero yo también tengo red flags, porque soy imperfecta”, reflexionó.

La nicaragüense confesó además que durante mucho tiempo vivió una versión idealizada de su entonces pareja.

“Pasaron muchos meses en donde simplemente estaba sumergida en una idealización. Las mujeres solemos idealizar y crear una fantasía de una persona cuando termina siendo totalmente diferente”, explicó.