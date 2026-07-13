Sheynnis Palacios responde indirecta de su expareja: “Yo ya cerré ese capítulo”

Apenas unas horas después de que la Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios, confirmara su noviazgo con el salvadoreño Carlos Arias, las redes sociales estallaron por un inesperado intercambio de mensajes que muchos interpretan como una guerra de indirectas entre la exreina de belleza nicaragüense y su expareja Carlos Gómez.

Todo comenzó cuando el venezolano publicó una historia en Instagram con una fotografía de su cara acompañada de una frase que no pasó desapercibida: “A veces la verdad solo necesita tiempo”.

Aunque no mencionó a nadie, usuarios en redes sociales asumieron que el mensaje estaba dirigido a su exnovia, justo después de que la nicaragüense hiciera oficial su nueva relación con Arias.

La respuesta no tardó en llegar. Horas después, la reina de belleza compartió una historia en Instagram con una imagen del mar y un mensaje que fue interpretado como una contundente contestación a su expareja”: “Deja de usar una historia terminada para seguir teniendo protagonismo. Yo ya cerré ese capítulo. Y sin necesidad de contar LA VERDAD”.

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El cruce de publicaciones reavivó las especulaciones sobre las razones que habrían provocado el fin de su relación.

Fue a finales de marzo cuando Palacios confirmó oficialmente su ruptura con Gómez, con quien mantuvo una relación durante casi dos años. En sus primeras declaraciones sobre la separación, ofrecidas al programa “En Casa con Telemundo”, aseguró que el romance “llegó a su final de una manera, creo, que la más sana que se ha podido llevar de parte y parte”.

Sin embargo, las recientes publicaciones de ambos dejan entrever que ese capítulo en la vida de Palacio aún sigue dando de qué hablar, justo cuando inicia una nueva etapa sentimental.