¿Se casa Miss Universe 2023, Sheynnis Palacios? “Pregunten a Carlos”

“Estoy feliz, cada día más feliz porque Dios y la vida me juntaron con un hombre maravilloso que cree en mí, que me apoya. Tiene valores increíbles”, dijo la reina de belleza nicaragüense en entrevista con People En Español .

View this post on Instagram

En cuanto a preguntas sobre sus planes de contraer matrimonio con Gómez comentó que “esa pregunta se la tienen que hacer a él no a mí. Siempre he soñado con formar una familia, con casarme, hacer mi propio hogar, con tener hijos… me he visto siempre siendo una mamá joven, quiero tener hijos joven. Ese es mi verdadero sueño”.