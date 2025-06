El primer episodio de la producción creada por Roberto Gómez Fernández , hijo menor del cómico, no tuvo inconvenientes en exponer lo que muy pocos conocían: el polémico comienzo de la relación entre Florinda Meza y Bolaños , mientras él aún estaba casado. Y en las últimas horas, salió a la luz un video que no deja en una buena posición a la actriz y que causó todo tipo de reacciones en las redes sociales.

“Y ella solo tenía un defecto, pero posiblemente el peor de todos... Ser Florinda Meza”; “No soy mamá y nunca lo seré, pero soy hija y si mi padre aceptará que se me llame ‘un defecto’ yo también le sacaría todos los trapos al sol como lo está haciendo el hijo de Roberto” e “Increíble cómo salen verdades después de tantos años... Llamar ‘defectos’ a los hijos de tu pareja no es solo cruel, es inhumano. Eso no es amor ni respeto”, fueron solo algunos de los comentarios que no pasaron desapercibidos.