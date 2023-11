Florinda Meza no deja de gritar el amor que tenía y tiene por su esposo, el actor y productor Roberto Gómez Bolaños, fallecido hace nueve años, y a quien recordó a través de un video en el que reflexionó sobre la relación sentimental que existió entre ellos a lo largo de cuatro décadas.

En dicho material, Florinda, de 74 años habla de una faceta que no pudo vivir por decisión propia, la de ser madre; “Chespirito” y ella nunca tuvieron hijos en común, el actor mexicano, creador de “El Chavo del 8″, murió el 28 de noviembre de 2014 a los 85 años.

“Recuerdo a Bolaños todos los días y lo sueño cada noche, lo extraño terriblemente, trato de ocupar mi mente en otra cosa pero no puedo, se me fue el alma y no encuentro sentido a muchas cosas”, confesó entonces.

El productor, actor y escritor mexicano Gómez Bolaños contrajo nupcias con Florinda Meza el 20 de noviembre de 2004, tras 27 años de relación libre. En la década de 1960 comenzó a trabajar como guionista de comedias para radio, televisión y cine, y de ahí su sobrenombre de “Chespirito”, diminutivo españolizado de Shakespeare, que se le aplicó por su baja estatura.

Florinda Meza decidió no ser madre por estar con su Rober

En el video con el que Florinda Meza recordó a su amado Roberto Gómez Bolaños en su noveno aniversario luctuoso, cuenta una historia de amor conde ella y Bolaños son los protagonistas, comienza diciendo que “el destino es muy cruel con los enamorados”, relata que cuando la vida los reunió él ya tenía seis hijos y se había hecho la vasectomía (corte u obstrucción del tubo que transporta esperma desde cada testículo).

Meza admite que decidió sacrificar su maternidad con tal de estar con Roberto, el amor de su vida, y confiesa que a él le pesó no poder tener hijos con ella, “su mujer ideal”.

“Ella, Florinda, que así se llamaba, decidió sacrificar su maternidad por estar con el amor de su vida, él siempre se lo agradeció y lo decía todo el mundo, pero además le pesaba intensamente no poder tener hijos con el amor de su vida, con su mujer ideal, así solía llamarla, y lo decía en todas partes”.

Sin embargo, ambos fueron felices durante cuatro décadas, y descubrieron lo que significaba el amor verdadero.

“Esa pareja descubrió que el amor verdadero, el amor eterno, sí existe y fueron muy felices durante 40 años”, admitió.

“Hoy, como siempre, más que nunca, estás en mi corazón. Cada latido es el sonido de tu voz, que me sigue diciendo: ‘Mi bonita, aquí estoy... te amo’ Para el mundo eres Roberto Gómez Bolaños, Chespirito. Para mí, fuiste, eres y serás ‘Mi Rober’, quien me enseñó que el amor eterno sí existe”, se lee en el mensaje con el que Florinda Meza acompaña el video.