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Fabyan es sancionado tras violenta discusión en Objetivo Fama

La productora Soraya Sánchez anunció la medida luego de conocer los detalles del enfrentamiento ocurrido con D’ La Torre

8 de septiembre de 2026 - 8:28 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fabyan, participante de Objetivo Fama 2026. (WILL OMAR)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Tras lo ocurrido la mañana del lunes entre Fabyan y D’ La Torre, participantes de Objetivo Fama 2026, la producción anunció que, debido a la actitud agresiva de Fabyan, y que entienden pudo llegar a una agresión física, este irá directamente a nominación en la gala del próximo domingo.

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La noticia fue anunciada por la productora de la competencia de canto, Soraya Sánchez, quien reunió a los participantes en uno de los cuartos de la casa-estudio para comunicarles la decisión.

“Quien se puso agresivo, el que sino lo agarran le hubiese dado un golpe, fuiste tú (Fabyan). Hemos visto desacuerdos, y ahí no estamos interviniendo… lo que hace grave la situación es que fue un confrontamiento agresivo. Quiero retomar la conversación de esta mañana y saber si tu intención de abandonar la competencia… antes de decirte cual sería la decisión que como producción hemos tomado y que te compete a ti”, dijo la productora.

Sánchez, reveló que, tras la pelea, Fabyan la llamó por teléfono para indicarle que se iría de la competencia, esto sin que la producción todavía tuviera conocimiento de lo ocurrido.

“Mi posición es continuar, no solamente trabajar lo que es el área musical, sino enfocarme en mi y abrirme al proceso”, respondió Fabyan, dando paso a que se le anunciara que estará nominado directamente y que será el público el encargado de decidir su futuro a través del voto.

“Vas a estar nominado y que sea el público quien decida. En la próxima gala habrá un nominado más y tuu automáticamente. Es la única manera que entendemos como grupo, y que creo que es justo para todos”, sentenció Sánchez.

La decisión de la producción llega luego de que el altercado trascendiera las paredes de la casa-estudio y se convirtiera en uno de los momentos más comentados del día, al quedar registrado durante la transmisión 24/7 del programa.

“Esto está en todas las redes, en todos lados, lo han repetido los periódicos... Como no se pudo ni cambiar cámara, porque lo que había era solo una persona, se salió de control un poco en términos públicos”, lamentó al destacar lo sucedido y que fue transmitido en el 24/7 del programa a través del canal de YouTube.

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Objetivo FamaReality ShowsTelemundoSoraya Sánchez
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Bárbara Sepúlveda Núñez
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Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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