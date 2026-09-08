Fabyan es sancionado tras violenta discusión en Objetivo Fama

Tras lo ocurrido la mañana del lunes entre Fabyan y D’ La Torre, participantes de Objetivo Fama 2026, la producción anunció que, debido a la actitud agresiva de Fabyan, y que entienden pudo llegar a una agresión física, este irá directamente a nominación en la gala del próximo domingo.

La noticia fue anunciada por la productora de la competencia de canto, Soraya Sánchez, quien reunió a los participantes en uno de los cuartos de la casa-estudio para comunicarles la decisión.

“Quien se puso agresivo, el que sino lo agarran le hubiese dado un golpe, fuiste tú (Fabyan). Hemos visto desacuerdos, y ahí no estamos interviniendo… lo que hace grave la situación es que fue un confrontamiento agresivo. Quiero retomar la conversación de esta mañana y saber si tu intención de abandonar la competencia… antes de decirte cual sería la decisión que como producción hemos tomado y que te compete a ti”, dijo la productora.

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Sánchez, reveló que, tras la pelea, Fabyan la llamó por teléfono para indicarle que se iría de la competencia, esto sin que la producción todavía tuviera conocimiento de lo ocurrido.

“Mi posición es continuar, no solamente trabajar lo que es el área musical, sino enfocarme en mi y abrirme al proceso”, respondió Fabyan, dando paso a que se le anunciara que estará nominado directamente y que será el público el encargado de decidir su futuro a través del voto.

“Vas a estar nominado y que sea el público quien decida. En la próxima gala habrá un nominado más y tuu automáticamente. Es la única manera que entendemos como grupo, y que creo que es justo para todos”, sentenció Sánchez.

La decisión de la producción llega luego de que el altercado trascendiera las paredes de la casa-estudio y se convirtiera en uno de los momentos más comentados del día, al quedar registrado durante la transmisión 24/7 del programa.