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Participante de “Survivor” demanda al programa por $100 millones tras perder una pierna

Estuvo hospitalizado por 61 días en Miami, donde fue sometido a varias cirugías

7 de septiembre de 2026 - 2:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Stavros Floros, participante de “Survivor Grecia”. (Facebook)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Stavros Floros, el exparticipante de “Survivor Grecia” que fue amputado de su pierna izquierda tras ser impactado por un bote en la isla Saona, demandó a la producción del reality por 100 millones de dólares.

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Según documentos judiciales obtenidos por TMZ, Stavros, quien apareció en la versión griega de la popular serie, estaba filmando cuando la hélice de un barco turístico lo golpeó mientras pescaba con arpón para alimentarse el 11 de mayo de 2026, detalló el medio.

Floros alega que los productores del formato diseñaron el reality para que los participantes pescaran su propia comida en aguas abiertas, que según él, estaban muy transitadas por embarcaciones y carentes de seguridad, zonas protegidas y señales de advertencia adecuadas, a pesar de accidentes anteriores.

Afirmó que una persona a bordo del barco turístico que lo atropelló le salvó la vida con un torniquete.

Después del accidente en el set de grabación, Floros estuvo hospitalizado por 61 días en Miami, donde fue sometido a varias cirugías.

Floros exige 100 millones de dólares por daños y perjuicios.

Nacido en Mesoropi, un pueblo ubicado al suroeste de Kavala, Grecia, Floros es un joven de 22 años dedicado activamente a la apicultura a través del negocio familiar.

Estudió contabilidad y finanzas y, en su tiempo libre, le gusta practicar fútbol y boxeo.

Tags
Reality ShowsDemandaAccidentes
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Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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